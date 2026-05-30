Knicks se verán las caras frente a Spurs en la finales de la NBA

Los New York Knicks tienen rivales en las finales de la NBA, después que los San Antonio Spurs vencieron al Oklahoma City Thunder por 111-103 el sábado por la noche, desafiando las grandes probabilidades de ganar un séptimo partido como visitantes.

Los Spurs se clasificaron a su primera Final desde 2014 gracias a un ataque repartido y a una defensa que contuvo al Thunder en el cierre, pese a los 35 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

Wembanyama anotó 22 puntos y los Spurs castigaron desde el perímetro con Julian Champagnie, quien consiguió 18 de sus 20 puntos mediante triples.

YOUR WESTERN CONFERENCE FINALS CHAMPS ? pic.twitter.com/FISB0WCrnk — San Antonio Spurs (@spurs) May 31, 2026

Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox 15. Dylan Harper aportó 12 y Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron con 11 cada uno para los Spurs.

Van contra unos Knicks inspirados

Los Knicks están en busca de su primer título de la NBA desde 1973 (aunque conquistaron la NBA Cup el año pasado) última vez que el equipo neoyorquino estuvo en la cima e intentará ‘pagar’ una deuda a sus aficionados; tratarán de conquistar apenas el tercer anillo de su larga historia.

Para llegar a esta instancia tuvieron que echar a los Atlanta Hawks en la Primera Ronda de los Playoffs 2026, lo hicieron en seis juegos todavía dejando ciertas dudas que se despejaron en Semifinales de Conferencia, cuando no tuvieron piedad ante los Philadelphia 76ers y los barrieron.

Posteriormente, siguieron demostrando que, de la mano de Jalen Brunson, eran serios candidatos al campeonato al echar a los Cleveland Cavaliers también barriendo la serie e instalándose así en el máximo escenario.

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