Netflix: Estos son los siete estrenos recomendados en junio

La plataforma de Netflix se encarga de siempre poner a disposición de sus seguidores nuevas producciones y, para escoger, existe un amplio abanico de opciones. Sin embargo, en cuanto a los estrenos del mes de junio se refiere, acá te mostraremos los más recomendados, según la plataforma de Espinof.

El mes de mayo de 2026 está a punto de quedar atrás y, por esa razón, ya debes ir buscando opciones viables para comenzar una nueva aventura como cinéfilo en el venidero mes. Pero si no sabes qué ver, no te preocupes; a continuación te mostraremos las mejores opciones.

Las siete mejores opciones para ver en Netflix en junio

“México 86”

Es una producción que acaba dando muchos detalles sobre lo que fue esa (1986) edición del Mundial de Fútbol, principalmente cómo terminó celebrándose en México. Esto a propósito del venidero evento internacional, donde el país azteca también será uno de los tres anfitriones.

Diego Luna será el protagonista de esta trama y se estrenará el 5 de junio.

“Office Romance”

Con fecha de estreno igualmente para el 5 de junio, Jennifer López y Brett Goldstein lideran el reparto de “Office Romance”. López es una empresaria con poder que prohíbe las relaciones entre sus empleados, pero se enamora de un abogado que empieza a trabajar para ella, convirtiendo todo en una interesante comedia romántica.

“La desconocida”

Este es un nuevo thriller policiaco donde el crimen es la premisa. Su reparto es de lujo, lo que despierta muchas expectativas entre los cinéfilos. 5 de junio, es también su fecha de estreno.

“I Will Find You”

Es una miniserie muy esperada, debido a que se trata de un hombre que está en prisión condenado por presuntamente asesinar a su hijo y una mujer le muestra pruebas en la cárcel de que su hijo está vivo, lo que le obliga a fugarse para verificar esa información y demostrar su “inocencia”. Su estreno está programado para el 18 de junio.

“Oasis”

Un grupo de jóvenes amigos se encuentra pasándola de maravilla en un resort, hasta que súbitamente todos son investigados por la desaparición de una persona. Este thriller español será estrenado el 19 de junio.

“In the hand of Dante”

En esta producción, el objetivo final será robar el manuscrito original de la Divina Comedia, inspirado en la novela de Nick Tosches. El reparto de esta película es de primera y estará disponible a partir del 24 de junio.

“Avatar: The Last Airbender”

Esta será la segunda temporada de la adaptación de la conocida serie animada. Llega a la plataforma de Netflix el próximo 25 de junio después de dos años de haber culminado la primera temporada.

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