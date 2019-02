10 años combatiendo las arrugas

El botox acaba de cumplir su primera década como el rey de los tratamientos cosméticos faciales en los Estados Unidos

Nueva York – A sus 35 años de edad, Erika Torres sentía que sus cejas estaban un poco caídas, algo que según ella la hacía ver cansada. Sin pensarlo mucho, decidió recurrir a uno de los tratamientos cosméticos más populares, el botox, una decisión que asegura fue la mejor.

“Ya no quiero vivir sin botox. Mis ojos ya no se ven cansados, mi cara se ve más fresca en general y me siento más atractiva”, se atrevió a decir Torres, luego de su cuarta vez usando el fármaco que recientemente celebró sus 10 años de uso en la medicina cosmética de los Estados Unidos.

El botox (onabotulinumtoxinA) es un producto médico que contiene pequeñas cantidades purificadas de toxina botulínica tipo A. Se trata de una proteína producida por una bacteria que se usa para relajar los músculos faciales. Al provocar la relajación del músculo, la transmisión del impulso nervioso que hay entre el nervio y el músculo se bloquea.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el uso del botox en la medicina cosmética en 2002, al comprobar que el uso de la misma en dosis controladas reduce temporalmente el movimiento del músculo, evitando y corrigiendo las líneas de expresión.

A pesar de que en un principio generó mucha controversia, el éxito del producto ha sido indudable y hoy en día es parte del vocabulario de aquellos que quieren ganarle la batalla a los años. Pero aunque es un tratamiento muy conocido, todavía hay muchos mitos y falta de información sobre su uso. El dermatólogo Omar Torres, MD, de la clínica Cosmetic Surgery NY, en Manhattan, nos ayudó a aclarar algunos de esos puntos básicos sobre el botox.

“Lo primero que puedo decir es que es un medicamento bastante seguro. Se ha comprobado una y otra vez que previene el envejecimiento, porque al no poder arrugar algunos músculos de la cara, las líneas de expresión no se desarrollan”, asegura Torres, agregando que los efectos del botox duran entre tres o cuatro meses.

El botox, según el Dr. Torres, se recomienda para personas adultas de hasta 65 años, que tengan marcadas líneas de expresión facial en el tercio superior de la cara, es decir, en el medio de la frente y en los ojos. Su uso en el área de la boca es limitado.

Al consultarle sobre la edad apropiada para usar botox, debido a escándalos como el de la madre acusada de inyectarle botox a su hija de ocho años, el doctor afirmó: “En realidad no hay edad exacta, todo depende de la piel, 18 años es quizás temprano, pero yo tengo pacientes en sus 20 que lo usan. Es una medida preventiva útil”, dice Torres. “Si la persona tiene predisposición a ciertas líneas de expresión, las puede prevenir a temprana edad”.

Como dato curioso, el doctor Torres relató que una vez tuvo a un paciente de 88 años, a quien su pareja mucho menor le recomendó que se inyectara botox. “En realidad a esa edad no hay botox que relaje esas líneas de expresión, pero el paciente dice haber sentido que le quité 10 años de encima”, dijo.

El asunto es ser realista y no generarse falsas expectativas, asegura el especialista.

“Mucha gente me trae fotos de personas famosas y me dicen ‘me quiero ver así’. El médico tiene que ser sincero y hacerles entender cómo se van a ver en realidad”.

Como todo procedimiento, el botox puede tener efectos secundarios: hay personas que pueden ser alérgicas; puede dejar algunos hematomas después de inyectado; puede producir ptosis, que es la caída del párpado, un efecto temporal.

“Todo depende de quién te inyecte. El uso del botox es un tratamiento cosmético que debe hacerse con un profesional”, recomienda Torres. “Hoy en día hay muchas personas que no tienen la experiencia ni el conocimiento para usar botox y lo hacen, lo que puede ser peligroso para el paciente”, dice refiriéndose a las llamadas “botox party” que se han hecho comunes por supuestamente ofrecer mejores precios.

Con respecto al costo, el precio del botox se puede calcular por unidad, por área o por toda la cara. La unidad puede valer de 10 dólares hasta 30 dólares, y el costo total del tratamiento dependerá del tamaño de la zona a trabajarse. El tratamiento por toda la cara puede costar entre $500 a $750.