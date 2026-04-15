Cómo tomar melatonina para dormir bien: esta es la forma correcta

El suplemento de melatonina, conocida como la hormona del sueño, es una alternativa que aplican quienes padecen de insomnio. Sin embargo, expertos señalan que existe una forma correcta de consumirla, algo que es esencial para que funcione y no generes efectos contrarios.

A diferencia de otros medicamentos, este suplemento no tiene una dosis única establecida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por lo que su consumo debe hacerse con criterio y, de ser posible, con orientación médica.

Además, la ingesta de melatonina debe complementarse con buenos hábitos del sueño, como eliminar pantallas antes de dormir, hacer ejercicio, una alimentación adecuada, en otras recomendaciones generales.

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La forma correcta de tomar melatonina para dormir bien

Especialistas en farmacología coinciden en que la dosis inicial debe ser baja. La doctora HaVy Ngo-Hamilton, experta en farmacia y consultora clínica de BuzzRx, aconseja comenzar con entre 0.5 mg y 5 mg antes de dormir. Este rango suele ser suficiente para ayudar al cuerpo a activar su ciclo natural de sueño.

En situaciones más complejas, cuando el insomnio es persistente, la dosis puede elevarse hasta 8 o 10 mg, pero de forma temporal. No obstante, este nivel debe mantenerse bajo supervisión y por períodos limitados, generalmente no superiores a seis meses.

Superar estas cantidades no mejora los resultados. Por el contrario, puede provocar efectos como somnolencia diurna, mareos o alteraciones en el ritmo biológico.

Respecto al horario, la doctora Hamilton asevera que es tan importante como la dosis. La melatonina debe tomarse entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, ya que ese es el tiempo que tarda en hacer efecto en el organismo.

Este detalle es clave: no se trata de una pastilla para “dormirse al instante”, sino de una señal para que el cuerpo entienda que es hora de iniciar el descanso. Tomarla a diferentes horas cada día puede reducir su efectividad.

Riesgos de un uso inadecuado de melatonina

El problema más frecuente es el abuso. En los últimos años, se ha registrado un aumento en el consumo sin control de melatonina, lo que puede alterar el ciclo sueño-vigilia en lugar de regularlo.

El problema está precisamente en lo que se espera del suplemento, ya que muchas personas lo consideran una “pastilla milagrosa” para dormir y no, la realidad es que se trata de un tratamiento progresivo y controlado, el cual necesita de otros hábitos.

Finalmente, toma en cuenta que no todas las personas reaccionan igual. Niños, adultos mayores o personas con ciertas condiciones médicas deben tener especial precaución al consumir melatonina, preferiblemente bajo supervisión médica.

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