Mujer mató a un hombre al pelear en calle de Nueva York: acusación

Terrence Smith, hombre de 38 años, fue apuñalado mortalmente por una mujer con la que discutía anoche en una calle de Brooklyn (NYC).

Smith se vio envuelto en una disputa con su agresora frente a una vivienda situada en Eastern Parkway, cerca de Utica Ave, en el barrio Crown Heights, alrededor de las 11:05 p.m. del martes, según indicaron las autoridades.

A medida que la discusión subía de tono y se tornaba física, la mujer empujó a Smith al suelo, relataron varios testigos a la Policía de Nueva York. Cuando él logró ponerse de pie nuevamente, ella sacó un cuchillo y lo apuñaló en el abdomen, detalló Daily News.

Vestida completamente de negro y con un gorro multicolor, la mujer huyó corriendo hacia el este por Eastern Parkway y hasta el momento no ha sido capturada. Se desconoce qué motivó la trifulca y si los involucrados se conocían entre sí. El arma homicida aún no ha sido recuperada.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a Smith al Kings County Hospital, pero no pudieron salvarle la vida. Según la policía, la víctima residía a menos de una milla del lugar de los hechos, en el barrio Brownsville.

Hasta el domingo, se han registrado 65 homicidios en la ciudad en lo que va de 2026, lo que representa una disminución del 23% en comparación con los 84 asesinatos ocurridos en el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

Al mediodía de ayer un pasajero de unos 30 años fue apuñalado en un tren de la línea 4 del Metro de Nueva York cerca de Wall St, en el Bajo Manhattan. No se han anunciado arrestos, indicó New York Post. El sábado tres pasajeros mayores fueron atacados con machete por un sospechoso que fue abatido por la policía en Grand Central.