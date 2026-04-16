El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 16 abril de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 16 de abril de 2026.

03/21 – 04/19

Necesitarás un mapa para encauzar tu energía. Cada mañana anota una intención para el día, el mes y el año, e incluso para tu propósito de vida. Aunque tus deseos varíen, este hábito irá tejiendo un hilo conductor entre tus acciones. Así avanzarás con determinación: nada podrá frenarte.

04/20 – 05/20

Te corresponderá cerrar antiguas etapas y dar fin a un ciclo del pasado. Despídete con honestidad: agradece, perdona y acepta el costo de tus decisiones. Al hacerlo sentirás una fuerza inesperada, como si el alma recuperara vigor. Ese gesto te devuelve fortaleza interior.

05/21 – 06/20

Únete a grupos que estén a la vanguardia e interactúa con redes de personas que compartan tus luchas y tus ideales de vida. Participa en eventos, exposiciones y foros donde puedas expresar tus ideas a viva voz. Que los nuevos tiempos te encuentren verdaderamente comprometido con otros.

06/21 – 07/20

Es momento de tomar las riendas de tu vida y ejercer tu autoridad con firmeza. Tal vez debas hacer esfuerzos y sostener situaciones exigentes en un entorno algo rudo. Pero tu constancia abrirá camino: el destino guarda un reconocimiento importante para quien decide cumplir su misión.

07/21 – 08/21

Será imprescindible que cultives la confianza, porque allí se encuentra tu verdadero combustible espiritual. Viaja, estudia y adopta una filosofía de vida que te ayude a expandirte, adquirir sabiduría y orientar a otros con tu ejemplo. Y, sobre todo, mi querido león: mantén la mirada hacia adelante.

08/22 – 09/22

Asume tu poder individual y ocúpate de poner en marcha procesos de limpieza, tanto en el plano físico como en el espiritual. Reúne coraje y deja atrás cargas y situaciones tóxicas del pasado. Las vibraciones planetarias actuales te invitan a liberarte de aquello que daña tu bienestar.

09/23 – 10/22

Pon todas tus fichas en el amor. Da la bienvenida a personas enérgicas, que expresan con claridad lo que desean y están dispuestas a jugarse y comprometerse con ello. Ha llegado el momento de emprender algo nuevo junto a otros. Celebra esta etapa de encuentro y alianzas fuertes.

10/23 – 11/22

Tu carácter proactivo, junto con tu capacidad de constancia, te ayudará a mantenerte firme en tu puesto. Trabaja con dedicación y, si estás por postularte a un nuevo empleo, recuerda que la primera impresión cuenta. Demuestra con seguridad que estás preparado para asumir tus funciones.

11/23 – 12/20

Sal al sol, aunque sea en una plaza, y toma contacto con la energía natural cada vez que puedas. Observa a los niños jugar y deja que esa escena te contagie vitalidad. Luego, simbólicamente, ponte la corona y siéntate en tu trono: recuerda que eres la autoridad de tu propia vida.

12/21 – 01/19

Tomarás conciencia de lo importantes que son tus familiares y tus ancestros en tu camino, por lo que será valioso honrar su legado. Demuestra tu compromiso con los tuyos mediante gestos concretos. Si te ocupas de tu hogar o inmobiliarios, entrégate con dedicación para que todo avance.

01/20 – 02/18

Es momento de expresar tus ideas con honestidad. Pero, una vez que hayas hablado, ofrece a los demás la oportunidad de responder. Ese intercambio te ayudará a redefinir tus opiniones y descubrir perspectivas. Además, siempre que puedas, elige caminar en lugar de tomar un transporte.

02/19 – 03/20

Las condiciones para prosperar se presentan muy favorables, así que aprovecha para impulsar negocios o iniciar nuevos proyectos. Si debes pedir un aumento, vender un producto o visitar a un cliente, actúa con energía y decisión. Todo indica que podrás obtener ganancias interesantes.