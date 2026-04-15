Macy’s cerrará 14 tiendas para el final del año

La cadena de tiendas departamentales Macy’s continuará con su proceso de reestructuración al anunciar el cierre de 14 sucursales en distintas partes de Estados Unidos, como parte de un plan más amplio para reducir costos y concentrarse en sus ubicaciones más rentables.

La empresa, fundada en 1858, viene de un 2025 en el que ya bajó la cortina a 66 tiendas, incluyendo una en Los Ángeles.

Este ajuste forma parte de una estrategia anunciada en 2024, en la que Macy’s adelantó que eliminará 150 tiendas con bajo desempeño antes de que termine 2026, poco después de que Tony Spring asumiera como nuevo director ejecutivo.

Entre las sucursales que cerrarán, dos se encuentran en California: una en La Mesa, dentro del Grossmont Center, y otra en Tracy, ubicada en el West Valley Mall.

Además, se confirmó que la tienda localizada en Pittsburgh Mills Mall, en Tarentum, Pensilvania, cerrará el próximo 26 de abril.

El resto de los cierres se realizará durante la primera mitad del año, aunque la compañía no ha especificado fechas exactas para cada ubicación.

Las tiendas afectadas están distribuidas en varios estados, incluyendo Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Washington.

Macy’s también indicó que continuará anunciando cierres de manera gradual conforme evalúe el rendimiento de sus tiendas en distintas regiones, por lo que no se descarta una nueva ola de clausuras antes de que termine el año.

La compañía ha señalado que esta estrategia busca optimizar su operación, recortar gastos y reforzar su enfoque en tiendas de alto desempeño, así como en marcas de lujo y en el crecimiento de sus plataformas digitales de venta.

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