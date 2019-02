Todos a dar las gracias

No se requiere de mucho dinero para celebrar la fiesta de Thanksgiving en familia

Los Angeles — Una de las celebraciones más esperadas del año en esta nación es la de Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias, durante la cual las familias se reúnen para degustar los manjares tradicionales de esta fiesta, para dar gracias por las cosas importantes de la vida recibidas.

“El día de (Acción de Gracias) es una fiesta para agradecer, para compartir y para pedir perdón a quienes hemos lastimado u ofendido… es una fiesta para convivir con la familia, con los amigos”, explica el padre Richard Estrada, párroco de la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Àngeles.

Con la actual crisis económica, que ha afectado a muchas familias, particularmente conformadas por inmigrantes, el religioso dice que no hay que enfocarse en las cosas no logradas en el año o en lo que no se tiene, sino más bien en estar feliz porque “la familia está unida otro año para dar gracias”.

Y para hacer de esta celebración un verdadero día de agradecimiento, Martín Llorens —creador y conductor del programa Hola Martín, que se transmite por el canal de cable Utilísima— ofrece cinco actividades prácticas para realizar de forma individual o con toda la familia:

1. En un lugar tranquilo escribir en un papel 20 cosas por la que nos sentimos afortunados. Escribir sin pensar, pero enfocado en todo aquello que nos hace sonreír. Al terminar las 20 primeras, tratar de escribir 20 cosas más, hasta que llegar a unos 100 agradecimientos. Guardar el papel y tenerlo siempre a mano para esos momentos difíciles donde se necesita de un poco de motivación.

2. Cuando toda la familia esté sentada en torno a la mesa, además de dar gracias por la comida y por estar reunidos, pedir que cada uno comparta con el resto una situación por la que se siente agradecido este año. Incluir a los más pequeños en la actividad para que todos participen y compartan de un momento especial.

3. A veces resulta difícil para las personas reconocer por ellas mismas sus cualidades, así que cuando la familia esté reunida realizar esta divertida actividad: cortar papeles pequeños y escribir en ellos los nombres de los presentes. Poner los nombres dentro de un recipiente y pedir a cada quien que elija al azar un papelito y expresar en voz alta tres cualidades de la persona que le tocó.

4. Crear una presentación multimedia con los momentos especiales que la familia vivió durante el año, y proyectarla cuando todos los integrantes de la familia estén juntos.

5. Acción de Gracias ofrece la oportunidad de ayudar a los menos favorecidos. Así que, con los más pequeños, se puede crear una actividad donde todos puedan participar. Como por ejemplo, se puede donar a una familia necesitada parte de los alimentos que se tienen para el festín o regalar juguetes usados a una organización infantil u hospital.

Una parte importante de la celebración es la decoración del hogar.

Lloren, quien acaba de lanzar al mercado su segundo libro Vive La Vida de Tus Sueños: Tu Guía al Éxito y la Felicidad, ofrece ideas económicas para vestir la mesa y la casa con el espíritu de la festividad:

1. Asegurarse de que la decoración elegida para la mesa principal continúe en diferentes espacios de la casa, especial en el recibidor, el salón donde la familia se va a reunir y en el cuarto de baño. Por ejemplo, si el centro de mesa se hace con girasoles, tratar de crear otros floreros similares para las otras áreas de la casa.

2. Las velas son importantes para crear un ambiente hogareño y acogedor. Si se quiere dar ese toque especial en la casa se puede poner velas en recipientes de cristal con arena o agua en su interior.

3. Otra idea económica de decoración es reusar las calabazas de Halloween, ya sea como centros florales o como elemento decorativo.

4. Otro detalle especial es poner en un marco de fotografía, decorado con espigas, el menú de la cena a compartir. Este le dará un toque de elegancia a la mesa.

5. Sorprender a los invitados con un regalito es un detalle que alegra aún más la reunión familiar. El regalo no necesita ser caro. Puede ser una galleta en forma de corazón, un jabón con fragancia o un recuerdo especial que refleje el gusto de cada persona.