Rosalía ya vuela hacia Boston en busca de un rostro (fotos)

LA PAZ, Bolivia — Un avión privado con matrícula estadounidense comenzó este jueves el traslado a Boston de Rosalía, la niña de cuatro años que quedó moribunda en la calle de una barriada de La Paz tras ser atacada por una perra rotweiller hace casi un mes.

“Un equipo de cirujanos plásticos espera a Rosalía en el Boston Children’s Hospital” para evaluar su situación y trazar un plan de cirugías plásticas, dijo a la AP, Claudia Tolay, la empresaria boliviana que emprendió una campaña en Estados Unidos para ayudar a la menor.

Tolay llegó el jueves con su esposo el médico estadounidense Joseph Currier en el avión de su suegro para llevarse a la menor y al padre de la niña, Agustín Apaza, quien la acompañará en la recuperación.

Currier es especialista en pacientes en condición crítica. Los costos médicos y hospitalarios serán cubiertos por la familia Currier y organizaciones estadounidenses. “El caso de Rosalía ha llegado al corazón de mucha gente. Somos un grupo grande. No sabemos el costo pero será bastante”, dijo.

“Yo espero que mi hija regrese sana y curada. Rosalía no puede hablar, me mira, me agarra de la mano y llora”, dijo Regina Pillco a la AP. La mujer tuvo que quedarse para atender a sus demás hijos.