Facebook hunde a hispano que asesino mujer en Florida

Horas antes de su muerte, Jennifer Alonso escribió en la red social que su esposo, Derek Medina, "me llamó una prostituta"

Miami, 2 Oct – La policía de Miami informó que mensajes publicados en Facebook le han dado pistas de lo que paso antes de que Derek Medina asesinara a su esposa Jennifer Alonso y luego publicara su foto en la red social.

Según documentos de los investigadores hechos públicos, el pasado 8 de agosto, antes de recibir seis disparos en su casa de Miami, Alonso escribió en la red social que su esposo, Derek Medina, se había quedado dormido y perdió una cita.

Alonso, de 26 años, escribió “peleamos” a su amiga Kelly Barry en una serie de mensajes en Facebook. “A él no le importa un c… El me llamó una prostituta JAJAJA … Me siento como si quisiera irme”.

Minutos después, Medina, de 31 años, le propinó seis balazos a su esposa en la cocina de su casa, y a continuación colocó una foto de su cadáver en su página de la red social.

Medina se declaró no culpable y su juicio está programado para iniciar el 4 de noviembre próximo.