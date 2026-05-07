3 bebidas en ayunas que protegen el hígado y una que debes evitar

Hay quienes adoptan el hábito de ingerir algunas bebidas por las mañanas, incluso en ayunas, pero los especialistas en salud desean que conozcas cuáles son las que realmente protegen el hígado y favorecen sus funciones vitales. Asimismo, advierten sobre una que no es tan saludable como parece.

Cuando las consumes en ayunas, es decir, sin alimentos en el estómago, te ayudan a reducir el exceso de calorías y mejoran la sensibilidad a la insulina, beneficios que impactan positivamente en el hígado.

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3 bebidas en ayunas que protegen el hígado

1. Agua

Tomar agua al levantarse es una de las recomendaciones más repetidas por nutricionistas y médicos. Y aunque no “desintoxica” el hígado de manera mágica, sí ayuda a comenzar el día sin azúcar, sin calorías líquidas y sin bebidas ultraprocesadas.

En personas con hígado graso, este cambio puede marcar una diferencia importante porque muchas calorías ocultas provienen de refrescos, jugos industriales, bebidas saborizadas y cafés cargados de azúcar.

Además, mantenerse hidratado favorece el funcionamiento general del organismo y ayuda a regular procesos metabólicos vinculados con la salud hepática.

2. Café negro

El café negro, sin azúcar ni crema, también aparece entre las bebidas asociadas con beneficios para el hígado.

La American Association for the Study of Liver Diseases menciona que el consumo moderado de café puede relacionarse con menor riesgo de enfermedad hepática avanzada.

Por su parte, Harvard Health Publishing recopiló investigaciones que vinculan el consumo regular de café con menor progresión del hígado graso hacia formas más inflamatorias o con fibrosis.

Los expertos creen que ciertos compuestos antioxidantes presentes en el café ayudan a reducir inflamación y daño celular en el hígado.

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3. Té verde sin azúcar

Consumido de forma moderada y sin azúcar, aporta compuestos vegetales antioxidantes que pueden favorecer la salud cardiovascular y metabólica.

Además, el té verde puede ayudar a reemplazar bebidas azucaradas que contribuyen al aumento de peso y al desarrollo de hígado graso.

Sin embargo, especialistas advierten que no debe utilizarse como tratamiento médico ni consumirse en extractos concentrados, ya que algunos suplementos derivados del té verde se han relacionado con daños hepáticos.

Cuidado con las bebidas “detox”

Aunque suelen promocionarse como opciones “detox”, los jugos de frutas en grandes cantidades no siempre benefician al hígado.

Un vaso grande de jugo puede concentrar mucha azúcar natural y poca fibra en comparación con la fruta entera. Esto provoca aumentos rápidos de glucosa y un mayor consumo calórico, factores que pueden empeorar el hígado graso si se consumen frecuentemente.

Los especialistas explican que, para proteger el hígado, suele ser más útil desayunar alimentos ricos en fibra, como avena, yogur natural, frutas enteras o frutos secos, que recurrir a licuados o jugos depurativos.

La clave para un hígado sano continúa siendo mantener hábitos sostenidos: alimentación equilibrada, actividad física regular, control del peso y reducción del consumo de azúcar y alcohol. Sin embargo, lo primero que consumes por la mañana puede marcar diferencias.

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