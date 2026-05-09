Latino mató a su medio hermano en balacera en bar deportivo en Queens, Nueva York: acusación

Paublo Torres fue imputado como sospechoso de haberle disparado mortalmente a su medio hermano, el hondureño Denis Enrique Reyes Núñez (34), en un bar deportivo en Queens (NYC).

Torres se entregó a los agentes de la Comisaría 103 el 26 de marzo y fue imputado ayer viernes. La Policía de Nueva York lo buscó por más de un mes, luego del crimen sucedido en el bar deportivo “El Catracho”, en Jamaica Avenue, la madrugada del 21 de febrero. El gerente del negocio también resultó herido durante el tiroteo.

“Según se alega, este acusado convirtió un concurrido bar deportivo de Hollis en un campo de tiro el pasado febrero. Paublo Torres asesinó a su medio hermano e hirió al gerente del bar durante un episodio de violencia sin sentido; milagrosamente, ninguna otra persona resultó herida de gravedad. Un gran jurado ha presentado ahora cargos graves contra él”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

El sospechoso de 21 años y residente del vecindario Jamaica es conocido también como Pablo Núñez y Pablo Torres; compareció el viernes ante el tribunal para la lectura de cargos por homicidio, agresión, posesión criminal de un arma y puesta en peligro imprudente. La jueza de la Corte Suprema de Queens, Ushir Pandit Durant, ordenó su detención y dispuso que regrese al tribunal el 26 de junio. De ser declarado culpable se enfrenta a una pena de prisión de más de 25 años a cadena perpetua.

El tiroteo dentro del bar “El Catracho” en Hollis fue el 4to ataque sangriento ocurrido en un local nocturno de la ciudad esa semana, según NYPD. La fiscal Katz informó que, de acuerdo con los cargos y la investigación, el 21 de febrero, aproximadamente a la 1:39 a.m., Torres y Reyes Núñez se encontraban en el bar cuando se desató una pelea en el interior, tras lo cual un guardia de seguridad expulsó del establecimiento al hermano mayor.

Reyes Núñez intentó volver a entrar. Torres, quien permanecía adentro, supuestamente extrajo un arma de su cintura, caminó hacia la puerta y disparó justo cuando el gerente del bar intentaba mantener la puerta cerrada desde el interior. El gerente sufrió una herida superficial por el roce de una bala en un costado del rostro.

El hermano mayor logró reingresar al bar y, mientras caminaba hacia el interior, el acusado volvió a disparar el arma, impactando a la víctima en dos ocasiones. Acto seguido, Torres apuntó con el arma hacia un hombre que se encontraba fuera del bar y le dijo, en esencia: “¿Quieres que te mate a ti también?”, según la fiscalía.

Reyes Núñez fue trasladado a un hospital local, donde lo declararon muerto a consecuencia de las heridas de bala sufridas en el torso. Tras el tiroteo la policía recuperó cartuchos de munición real cerca de la entrada del bar y junto a una mesa de billar, así como un casquillo percutido en el exterior del establecimiento. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.