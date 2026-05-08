¿Cómo llegar al aeropuerto de Newark durante el Mundial 2026?

Los aficionados que planean asistir a los partidos de la Copa Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey ya conocen cómo será parte del operativo de transporte, pero las medidas anunciadas por NJ Transit también encendieron las alarmas entre miles de pasajeros habituales que utilizan diariamente Penn Station.

La agencia de transporte reveló que restringirá el servicio ferroviario desde Nueva York hacia Nueva Jersey antes y después de los partidos disputados en el MetLife Stadium, sede de varios encuentros del torneo internacional. Las autoridades advirtieron que las interrupciones coincidirán con horas pico laborales, especialmente durante 2 fechas críticas: el 22 y el 30 de junio de 2026.

Según NJ Transit, el servicio hacia Nueva Jersey desde Penn Station quedará limitado durante 4 horas antes de cada partido y hasta 3 horas después de que finalicen los encuentros. Mientras tanto, los trenes con dirección hacia Nueva York continuarán operando normalmente.

La medida representa un cambio significativo para millones de pasajeros que dependen diariamente del sistema ferroviario entre Manhattan y Nueva Jersey. En los días de partido, los viajeros que no tengan boletos para los juegos no podrán abordar trenes hacia Nueva Jersey desde Penn Station durante las restricciones.

Mundial 2026 impactará la movilidad regional

Las autoridades de transporte reconocieron que el flujo masivo de aficionados generará una presión extraordinaria sobre el sistema ferroviario y las estaciones de conexión.

Funcionarios de NJ Transit pidieron públicamente a los residentes evitar viajar durante las jornadas más congestionadas y recomendaron trabajar desde casa cuando sea posible.

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será una de las principales sedes de la Copa Mundial 2026 y recibirá partidos de alto perfil, incluyendo encuentros eliminatorios y posiblemente semifinales. La expectativa de asistencia es enorme, con decenas de miles de personas desplazándose desde Manhattan hacia el estadio en pocas horas.

¿Cómo podrán llegar los pasajeros a Newark durante el Mundial 2026?

Además de los cambios para quienes viajen al MetLife Stadium, NJ Transit confirmó que los pasajeros que necesiten llegar a Newark durante los días de partido también deberán modificar sus rutas habituales.

Debido a las restricciones temporales en Penn Station, muchos viajeros no podrán abordar directamente trenes hacia Nueva Jersey desde Manhattan durante varias horas. En su lugar, las autoridades habilitarán rutas alternativas para mantener la conexión con Newark y otras ciudades del estado.

Los pasajeros podrán utilizar el sistema PATH desde la estación de la calle 33 en Manhattan hacia Newark Penn Station sin pagar una tarifa adicional, siempre y cuando tengan un boleto válido de NJ Transit. Esta opción será una de las principales alternativas para commuters y viajeros que necesiten desplazarse hacia Newark mientras se desarrollan los encuentros mundialistas.

Además de las restricciones de viajes en tren durante la Copa del Mundo, también hay que considerar las obras que se llevan a cabo en la estación. (Foto: Mary Altaffer/AP)

Otra opción será utilizar los autobuses de NJ Transit desde la Terminal de Port Authority, en Midtown Manhattan. La agencia indicó que aceptará boletos ferroviarios en determinadas rutas de autobús para aliviar la congestión en Penn Station.

Quienes viajen desde otras líneas ferroviarias también enfrentarán cambios importantes. Durante las 3 horas posteriores a cada partido, varias rutas terminarán temporalmente en Newark Penn Station o Newark Broad Street, obligando a los pasajeros a completar su trayecto mediante PATH o Newark Light Rail.

Las autoridades advirtieron que Newark podría convertirse en uno de los principales puntos de transferencia del sistema regional durante el Mundial 2026, debido a que miles de personas usarán la ciudad como conexión entre Nueva York, el MetLife Stadium y otras zonas de Nueva Jersey.

Expertos en transporte anticipan que estaciones como Newark Penn Station experimentarán niveles de tráfico similares a los de grandes emergencias o festividades masivas, especialmente durante partidos nocturnos y encuentros eliminatorios.

NJ Transit recomendó a los pasajeros revisar con anticipación los horarios especiales, salir con más tiempo del habitual y considerar opciones remotas de trabajo durante las fechas más complicadas del torneo.

¿Cómo llegar al MetLife Stadium desde Penn Station?

NJ Transit explicó que los aficionados que viajen desde Manhattan deberán ingresar por la entrada de la calle 32 de Penn Station.

Desde ahí abordarán un tren de NJ Transit con destino a Secaucus Junction. Una vez en esa estación, tendrán que realizar una transferencia a otro tren que los llevará directamente al MetLife Stadium.

El plan busca ordenar el flujo de pasajeros y separar, en la medida de lo posible, a los aficionados mundialistas de los viajeros regulares. Sin embargo, expertos anticipan largas filas, estaciones abarrotadas y retrasos considerables en las jornadas de mayor demanda.

La situación preocupa especialmente porque varios partidos están programados en días laborales, lo que podría generar un choque entre aficionados internacionales y trabajadores del corredor Nueva York-Nueva Jersey.

Opciones para pasajeros que no van al Mundial

NJ Transit también anunció alternativas para quienes necesiten viajar hacia Nueva Jersey sin asistir a los partidos.

Los pasajeros podrán utilizar sus boletos de NJ Transit para viajar en PATH desde la estación de la calle 33 en Manhattan sin costo adicional. También podrán abordar autobuses desde la Terminal de Port Authority usando el mismo boleto.

La agencia confirmó además que ofrecerá descuentos especiales para quienes deban desplazarse durante los días de mayor congestión, particularmente el 22 y el 30 de junio.

Aunque todavía no se divulgaron todos los detalles tarifarios ni los horarios exactos, NJ Transit indicó que publicará planes operativos más específicos conforme se acerque el inicio del torneo.

Cambios para regresar a Nueva York tras los partidos

El regreso después de los encuentros también sufrirá modificaciones importantes.

Durante las 3 horas posteriores a cada partido, el servicio de NJ Transit hacia Penn Station en Manhattan quedará suspendido en varias líneas principales. Entre ellas se encuentran la Northeast Corridor Line, la North Jersey Coast Line y la Raritan Valley Line.

En lugar de llegar a Manhattan, esos trenes finalizarán temporalmente su recorrido en Newark Penn Station, en Nueva Jersey.

Desde ahí, los pasajeros deberán continuar su trayecto utilizando PATH hacia Nueva York sin costo adicional.

Asimismo, los servicios Midtown Direct de las líneas Morris & Essex y Montclair-Boonton terminarán en Newark Broad Street. Los viajeros tendrán que transferirse al Newark Light Rail para llegar a Newark Penn Station y luego tomar PATH hacia Manhattan.

Las autoridades aseguraron que el objetivo es evitar una saturación peligrosa en Penn Station, considerada una de las terminales ferroviarias más transitadas de Estados Unidos.

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