6 alimentos que suben la presión arterial y no tienen sal

Aunque es normal asociar la presión arterial alta con alimentos salados, especialistas en salud cardiovascular aclaran y advierten que existen otras comidas capaces de provocar hipertensión, incluso sin tener una carga de sodio.

El problema, explican los expertos de HealthLine, es que muchos productos afectan el sistema circulatorio debido a su contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos, cafeína o alcohol. Estos componentes pueden alterar los vasos sanguíneos, favorecer la inflamación y aumentar el esfuerzo que hace el corazón para bombear sangre.

En este sentido, la American Heart Association (AHA) recomienda limitar el consumo de estos productos y optar por patrones alimenticios más equilibrados, como la dieta DASH, basada en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras.

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6 alimentos sin sodio que aumentan la presión arterial

1. Carnes rojas y procesadas

Las carnes rojas y los embutidos suelen relacionarse con hipertensión no solo por el sodio, sino también por sus grasas saturadas.

Productos como salchichas, tocino, jamón o mortadela pueden contribuir al endurecimiento de las arterias y dificultar la circulación sanguínea.

Además, el consumo frecuente de grasas trans y saturadas favorece la acumulación de placas en los vasos sanguíneos, lo que obliga al corazón a trabajar con más presión.

2. Quesos curados y lácteos enteros

Muchos quesos duros, la mantequilla, la crema de leche y otros lácteos enteros contienen cantidades elevadas de grasas saturadas.

Aunque algunos no tengan demasiada sal, pueden afectar la salud vascular al aumentar el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Con el tiempo, esto puede generar rigidez arterial y elevar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

3. Dulces y pastelería industrial

El exceso de azúcar también tiene relación directa con la presión arterial. Pasteles, donas, galletas industriales, caramelos y postres procesados generan aumentos rápidos de glucosa y favorecen el aumento de peso, dos factores que afectan el sistema cardiovascular.

Además, muchos productos ultraprocesados contienen grasas trans y aceites refinados que incrementan la inflamación en el organismo.

Incluso algunas bebidas gaseosas “light” pueden influir negativamente debido a otros ingredientes artificiales asociados con alteraciones metabólicas.

4. Café y bebidas con cafeína

La cafeína actúa como estimulante y puede provocar elevaciones temporales de la presión arterial, especialmente en personas sensibles a sus efectos.

El café, bebidas energéticas y algunos chocolates con alto contenido de cacao pueden acelerar el ritmo cardíaco y estrechar temporalmente los vasos sanguíneos.

Aunque en personas sanas el efecto puede ser momentáneo, quienes padecen hipertensión o enfermedades cardíacas deben moderar su consumo y consultar con un médico.

5. Alimentos fritos

Los alimentos fritos son otra fuente importante de grasas perjudiciales para la circulación.

Papas fritas, pollo frito y otros productos preparados con aceites reutilizados contienen grasas trans que afectan las arterias y favorecen problemas cardiovasculares.

Además, este tipo de comida suele contribuir al aumento de peso y a la inflamación crónica, dos condiciones estrechamente ligadas con la hipertensión.

6. Alcohol

Aunque no se considera un alimento, es pertinente mencionarlo. El consumo frecuente de alcohol también puede elevar la presión arterial, incluso cuando se ingiere en cantidades moderadas.

Los especialistas explican que las bebidas alcohólicas alteran el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos y aumentan la frecuencia cardíaca. Cuando el consumo es excesivo o constante, el riesgo cardiovascular crece considerablemente y puede afectar también el hígado y otros órganos.

En definitiva, la alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, pescado y proteínas magras sigue siendo una de las herramientas más efectivas para mantener estable la presión arterial.

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