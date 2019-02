Inmigrantes marchan en Staten Island por la reforma migratoria

Exigen al congresista que representa ese condado, Michael Grimm, que apoye una ley migratoria en el Congreso federal

Nueva York – Aproximadamente 500 inmigrantes marcharon este domingo en Staten Island para pedir al congresista republicano Michael Grimm que apoye la reforma migratoria, ya que es el único legislador federal neoyorquino que aún no lo ha hecho públicamente.

Grimm, quién este año aspira a la reelección, representa a un condado que cuenta ya con casi 20% de población hispana, y por ello esa necesidad le reclamó que tenga en cuenta sus necesidades si realmente quiere revalidar su puesto.

“Los indocumentados de Staten Island sólo podemos conseguir trabajos en los que apenas no pagan $6 o $7 a la hora, y así no se puede vivir”, dijo el mexicano Marco Antonio Rodríguez, de 38 años, un padre soltero con dos hijos a su cargo. “Queremos la reforma para poder vivir como todos los demás. Yo no puedo pagar ahora ni una babysitter para que cuide de mis hijos cuando yo necesito trabajar”.

La marcha también tenía el propósito de reclamar que se destine parte de las ayudas de alivio para los damnificados del huracán Sandy a los inmigrantes indocumentados de Staten Island, que estuvieron entre los más afectados del desastre natural pero hasta ahora no han visto un solo dólar por no calificar para los fondos federales y estatales.