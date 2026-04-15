Mujer falleció horas después de ser arrestada por drogas en Nueva York

Zamiqua Miller, mujer de 33 años falleció bajo custodia de NYPD en el Centro de Detención de Brooklyn (Brooklyn Central Booking) tras haber sido trasladada dos veces al hospital en un lapso de 24 horas.

Miller, residente de Brownsville, fue hallada muerta en el área de retención para sospechosos de la Corte Penal de Brooklyn alrededor de las 6:00 a.m. del domingo. Su muerte podría haber sido consecuencia de un episodio médico o de una sobredosis, indicaron fuentes policiales. La División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD está indagando lo sucedido, tal como procede en todos los casos de muertes ocurridas bajo custodia policial. También la Fiscalía del estado Nueva York.

La familia de Miller no ha emitido comentarios. La policía detuvo a Miller a las 10:31 p.m. del viernes por un delito menor de posesión de drogas, tras sorprenderla, según los informes, portando varios sobres de heroína, así como crack y una pipa para consumirla, señalaron las fuentes.

Miller contaba con un extenso historial delictivo, mayormente por hurtos en comercios, según informaron diversas fuentes. Tenía 23 detenciones previas por cargos que incluían posesión de drogas, allanamiento de morada, robo y hurto menor. Asimismo, tenía dos casos abiertos en Queens por el hurto de detergente y pañales en dos sucursales distintas de Walgreens, indicaron las fuentes.

Existían órdenes de arresto pendientes en su contra por no haberse presentado a comparecencias judiciales anteriores; por ello la trasladaron al Centro de Detención para su lectura de cargos la noche del viernes. A la mañana siguiente, pareció sufrir un síndrome de abstinencia, por lo que fue trasladada a un hospital local alrededor de las 6:30 a.m. del sábado.

La policía llevó a Miller de regreso al Centro de Detención más tarde ese mismo día; sin embargo, poco después tuvo que ser trasladada nuevamente, esa vez al Hospital New York-Presbyterian Brooklyn Methodist, debido a la persistencia de los mismos síntomas.

Recibió la segunda alta médica a la 1:26 a.m. del domingo, momento en el que la policía la condujo de vuelta al Centro de Detención por última vez; allí fue hallada sin vida en su celda de retención unas cuatro horas y media más tarde.

«Tenía una salud frágil. Padecía una enfermedad», declaró este lunes al Daily News una vecina del edificio de Miller en Brownsville. «Ella era una chica dulce. No conozco los detalles de la situación, pero sé que estaba enferma… Es impactante cuando alguien llama a tu puerta para decirte que tu hijo ya no está».

La semana pasada se inauguró una unidad para prisioneros de Rikers Island con necesidades médicas graves en el Hospital Bellevue de Manhattan, lo que representa un paso más hacia el cierre de la cárcel más grande de la ciudad, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Otras dos Unidades de Alojamiento Terapéutico Externas como ésta están en planes de abrir: una en NYC Health+ Hospitals/Woodhull (Brooklyn) y otra en North Central Bronx (NCB), con capacidades de 144 y 92 camas, respectivamente.