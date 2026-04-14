Retiran miles de esmaltes de uñas por riesgo de cáncer en EE.UU.: piden devolverlos ya

Una nueva alerta de seguridad en Estados Unidos pone el foco en productos de uso cotidiano que muchas personas consideran inofensivos. Esta vez, el problema está en artículos para manicura: miles de unidades fueron retiradas del mercado tras detectarse un ingrediente vinculado a riesgos para la salud, incluido el cáncer.

El retiro afecta a más de 4,000 productos para uñas de la marca Morovan (Gel Nail Polish Remover). Las autoridades advirtieron que los consumidores deben dejar de usarlos inmediatamente y seguir las instrucciones de devolución.

Qué productos están siendo retirados y por qué

De acuerdo con la información difundida, el problema radica en la presencia de un ingrediente químico que no debería estar en este tipo de productos o que supera los niveles permitidos.

Aunque los detalles específicos pueden variar según el lote, este tipo de alertas suele estar vinculado a sustancias como el benceno, un compuesto reconocido por su potencial cancerígeno cuando hay exposición prolongada o en niveles elevados.

Muchos de estos productos se venden online (Amazon u otras plataformas), lo que aumenta la probabilidad de que sigan en circulación incluso después del retiro.

El retiro de productos Morovan es una alerta concreta en EE.UU.: no todos los artículos están afectados, pero sí lotes específicos, por lo que verificar el producto es clave. Crédito: Shutterstock

Qué debes hacer si tienes estos productos en casa

Las recomendaciones son claras y urgentes:

No seguir usando el producto.

Revisar marca, lote o número de serie.

Seguir instrucciones del fabricante para devolución o reembolso.

Evitar tirarlo sin más, ya que puede requerir manejo especial.

En muchos casos, los retiros incluyen la posibilidad de recuperar el dinero o cambiar el producto.

Puedes ver: 10 señales silenciosas que podrían alertar un cáncer en etapas tempranas

Por qué este tipo de alertas genera preocupación

El uso de productos para uñas —especialmente esmaltes en gel, acrílicos o tratamientos químicos— ha crecido de forma sostenida en EE.UU., tanto en salones como en el hogar.

Esto amplifica el impacto de cualquier problema de seguridad, especialmente entre trabajadoras del sector de belleza, muchas de ellas latinas, que están expuestas de forma más frecuente. Esto aumenta el riesgo acumulado y convierte este tipo de alertas en un tema de salud laboral, no solo doméstico.

Qué dice la ciencia sobre estos químicos

Sustancias como el benceno han sido ampliamente estudiadas y están clasificadas como cancerígenas en humanos en determinadas condiciones de exposición.

El riesgo depende de distintos factores que van desde la concentración del químico, la frecuencia de uso y el tiempo de exposición hasta la ventilación del ambiente. Por eso, aunque un uso puntual no implica necesariamente un daño inmediato, las autoridades aplican el principio de precaución y retiran los productos.

No es un caso aislado

En los últimos años, EE.UU. ha registrado múltiples retiros de productos cosméticos y de cuidado personal por contaminación o ingredientes no declarados.

Estos incluyen desde aerosoles hasta cremas, lo que refleja un control más estricto pero también fallas en la cadena de producción.

Si usas productos para uñas en casa o trabajas en un salón, verifica si tienes productos recientemente comprados y consulta listas oficiales de retiros. Y, algo importante: evita usar productos sin etiquetado claro y prioriza marcas reguladas.

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