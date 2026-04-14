¿Tu páncreas está en riesgo? 3 señales de alerta y los alimentos que debes eliminar hoy mismo

Los síntomas de un páncreas sobrecargado pueden confundirse fácilmente con problemas hepáticos o una gastritis. El malestar incluye dolor abdominal, hinchazón, náuseas o fatiga. Pero, ¿cómo se sobrecarga el páncreas? ¿Cuáles son los alimentos que pueden comprometer este órgano crucial? Un médico hace un análisis y recomienda lo que debes sacar de tu dieta.

El doctor Rodrigo Veller explica en una charla en su canal de YouTube que el páncreas, un órgano vital ubicado detrás del estómago, puede inflamarse (pancreatitis), una condición que representa un riesgo alto para tu salud.

¿Cómo diferencia el malestar del páncreas de la gastritis?

El páncreas, la central de enzimas y hormonas de tu cuerpo. Descubre en este artículo cómo los alimentos grasos y el exceso de azúcar pueden sobrecargar sus funciones. Crédito: Shutterstock

El páncreas tiene dos funciones esenciales: “funciona como una glándula y libera dos tipos de sustancias; por un lado, secreta jugos cargados de enzimas digestivas para digerir grasas, proteínas y azúcares que llegan a tu intestino y, por otro, libera hormonas a tu circulación, como la insulina, para regular tu metabolismo y controlar el azúcar en sangre”.

Por esta razón, este órgano está estrechamente relacionado con la diabetes, pues es el centro que controla el azúcar en sangre.

A diferencia de la gastritis, que suele sentirse como acidez o ardor, el dolor pancreático tiene características específicas:

Dolor profundo: se siente como una punzada o una presión intensa.

se siente como una punzada o una presión intensa. Forma de “cinturón”: comienza en el medio del abdomen y se irradia hacia los costados, la espalda o los hombros.

comienza en el medio del abdomen y se irradia hacia los costados, la espalda o los hombros. Alivio posicional: el dolor suele mejorar al inclinarse hacia adelante o adoptar una posición fetal.

el dolor suele mejorar al inclinarse hacia adelante o adoptar una posición fetal. Signos avanzados: heces claras o blanquecinas (mala absorción), fatiga extrema, fiebre o vómitos.

Las 3 comidas más peligrosas para el páncreas

Una vez que comprendemos cómo funciona el páncreas, es vital tener en cuenta que el consumo diario de estos productos aumenta el riesgo de inflamación crónica. El doctor lo divide en tres grandes grupos de alimentos:

Comidas fritas y grasosas

Especialmente aquellas ricas en grasas saturadas y grasas trans. Esto incluye la comida industrial chatarra, grasa de cerdo y aceites refinados. El doctor Veller explica que el consumo frecuente de estos alimentos afecta gravemente al páncreas. En el caso de los aceites, advierte que el riesgo aumenta si el producto se recalienta, se quema o se reutiliza; su uso debe ser siempre moderado.

Azúcar refinada

El exceso de azúcar refinada sobrecarga al páncreas, obligándolo a producir más insulina. No se trata solo del azúcar blanca de mesa, sino de la añadida en la comida rápida, alimentos procesados y bebidas energizantes azucaradas. Estos productos contribuyen directamente a la inflamación sistémica y del páncreas.

Carnes rojas

Consumir carnes rojas en exceso —el parámetro que indica el doctor es de más de 300 g o más de tres bifes por semana— aumenta el riesgo no solo de padecer pancreatitis, sino también de desarrollar cáncer de páncreas y de intestino. En esta misma categoría se incluyen los embutidos, como salchichas, salami y mortadela.

Claves para regenerar el páncreas

El experto señala que el páncreas puede regenerarse si eliminamos los factores de riesgo (alcohol, cálculos en la vesícula, mala dieta) y sumamos alimentos ricos en fibra, antiinflamatorios naturales y jugos verdes.

Cómo incorporar estos alimentos a tu dieta

Aumenta la fibra: consume verduras con cáscara, granos enteros (arroz integral) y legumbres (lentejas, garbanzos). También añade a tu rutina cacao en polvo, semillas de chía y psyllium .

consume verduras con cáscara, granos enteros (arroz integral) y legumbres (lentejas, garbanzos). También añade a tu rutina cacao en polvo, semillas de chía y . Aliados antiinflamatorios: utiliza especias como clavo de olor, laurel, orégano, cúrcuma (añade una pizca de pimienta negra para mejorar su absorción) y jengibre.

utiliza especias como clavo de olor, laurel, orégano, (añade una pizca de pimienta negra para mejorar su absorción) y jengibre. Frutas recomendadas: incorpora granada, manzana, pera y durazno (siempre con cáscara para aprovechar la fibra).

incorpora granada, manzana, pera y durazno (siempre con cáscara para aprovechar la fibra). Grasas saludables: prioriza el aceite de oliva virgen extra (consumido en crudo), aguacate y yema de huevo.

prioriza el (consumido en crudo), aguacate y yema de huevo. Jugos verdes: una excelente opción es la combinación de apio, espinaca, zanahoria, media manzana y un toque de jengibre.

Sigue leyendo: