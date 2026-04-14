La nueva aventura romántica de Jennifer Lopez

El anuncio de “Office Romance” despertó entusiasmo inmediato por una sencilla razón y es que Jennifer Lopez y Brett Goldstein forman una pareja poco habitual en la pantalla, pero tremendamente atractiva para el género.

La película llega como una apuesta que combina humor actual, romance clásico y una energía ligera que la propia actriz no dudó en destacar cuando conversó con “People en Español”, medio que presentó la primicia.

Según contó, todo comenzó con una lectura que la atrapó por completo: “Hace aproximadamente un año, leí ‘Office Romance’, escrita por mi coprotagonista Brett Goldstein y Joe Kelly, y sentí de inmediato que era algo especial, una nueva clase de comedia romántica que realmente conecta con los tiempos actuales”, explicó.

Para ella, la historia tenía el equilibrio exacto entre nostalgia y humor atrevido: “¡Es una rom-com! Es una historia de amor clásica, con un humor moderno y más atrevido. Tenía otros proyectos uno detrás de otro, pero sabía que tenía que hacer esta película, así que logramos que funcionara”, dijo satisfecha.

El entusiasmo del elenco y la conexión en pantalla

En esta propuesta de Netflix, JLo interpreta a Jackie Cruz, una CEO exigente que impone normas estrictas en su oficina. Volver al género que tantas alegrías le ha dado fue, según ella, un impulso natural. Lo definió como “divertido, atrevido y romántico” y afirmó que “es exactamente lo que necesitamos ahora mismo”. Compartir escenas con Goldstein también le sumó tranquilidad desde el primer momento.

“Brett, para mí, aportó una energía increíblemente calmada y segura de sí misma, y hay algo muy sólido y natural en él. No estaba intentando interpretar el romance o la comedia, pues en la vida real ya es divertidísimo e increíblemente encantador; todo se sentía muy natural. Además, siempre colabora. Escuchaba y estaba centrado en hacer que las escenas fueran mejores para los dos”, expresó. Ese ambiente de confianza le permitió explorar a su personaje sin rigidez y jugar con cada interacción.

Goldstein, quien da vida a Daniel Blanchflower, tampoco ocultó su admiración. En la conversación con “People en Español” recordó el origen del proyecto junto a Joe Kelly: “Empezamos a preguntarnos quién era la mejor estrella de comedias románticas, y sin dudarlo, ambos dijimos JLo. Y en el transcurso de un largo viaje en tren, tuvimos toda la idea de la película. Es fácil escribir una comedia romántica cuando tienes a JLo en mente. Ella es la mejor en esto. Sólo queríamos escribir algo lo bastante divertido e inteligente como para que ella dijera que sí. Y gracias a Dios lo hizo, porque no teníamos un plan B. Ella era la única en la lista”, comentó.

Un equipo que se divierte y una protagonista que mira hacia dentro

La actriz también resaltó el aporte del elenco secundario con Betty Gilpin, Tony Hale, Edward James Olmos y Bradley Whitford. Durante el rodaje vivió momentos de risas constantes. “Hay muchísimos momentos en los que me estaba muriendo de risa, porque no sólo Brett es divertidísimo, nuestro reparto secundario es brillante y se roban las escenas por todos lados”, recordó con humor. Para ella, el montaje de tomas descartadas promete ser un tesoro.

Aunque Jackie Cruz comparte ciertas características con Lopez, la actriz marcó distancias al hablar de su propia vida: “Aunque trabajo increíblemente duro, entiendo el equilibrio entre la vida laboral y personal, y la importancia de priorizar a la familia y los amigos. Mi personaje Jackie es una adicta al trabajo, extremadamente controladora que no busca distracciones, pero en la vida real Jackie y yo somos muy diferentes como CEO”, señaló.

“Office Romance” llegará con una mezcla de ritmo ligero, química evidente y una mirada contemporánea del romance laboral. Y si algo deja claro esta dupla, es que la comedia romántica sigue teniendo espacio para sorprender cuando se encuentra al equipo adecuado.

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