Mourinho: Messi ya es grande

El entrenador del Chelsea considera que 'La Pulga' no necesita ganar el Mundial

BUENOS AIRES/LA NACION — El entrenador de Chelsea, José Mourinho considera que Lionel Messi es un jugador extraordinario y no necesita ganar un Mundial para probar que es el mejor.

Sin embargo, recordó que Diego Maradona sí cosechó ese logro.

“Messi es grande, él es grande. Cristiano es grande”, dijo Mourinho sobre ‘La Pulga’, indicando que no necesita hacer algo distinto en el campeonato.

“Pero, siempre hay un pero”, manifestó Mourinho en su nuevo rol de comentarista para el Mundial de Brasil de Yahoo! “Maradona lo hizo, Zidane lo hizo”.

El estratega considera que tres jugadores jóvenes podrán ser los mejores del Mundial: el brasileño Neymar (Barcelona), el belga Edin Hazard (Chelsea) y Raphael Varane (Real Madrid).

“Varane es el mejor central del mundo”, analizó. “De los jóvenes creo que es el mejor. Todavía lo es”.

La imagen de Messi vomitando recorrió el mundo entero el pasado miércoles, cuando jugando con la ‘Albiceleste’ lo hizo durante el amistoso ante Rumania.

Al finalizar ese encuentro, el propio jugador admitió que le “pasa seguido”, pero ya está acostumbrado.

“Me pasa seguido en los partidos, en la práctica, cuando estoy en casa”, dijo Messi en entrevista a TyC Sports.. “No sé bien qué es. Me hice miles de estudio. A veces me pasa en el partido o antes del partido. Me agarran arcadas termino casi vomitando y ahí se me pasa”.

El entrenador del Barcelona, Gerardo ‘Tata’ Martino, en cambio, dijo que “no es algo normal” pero que “no le afecta” en su trabajo.

“He hablado con él y le pasa habitualmente; incluso vio especialistas”, declaró Martino. “Entiendo que no es algo normal pero no le afecta a su trabajo”.

‘La Pulga’ ya sufrió ese malestar en otros encuentros, como el clásico ante Real Madrid en 2011; hace unas semanas contra Real Sociedad; y en La Paz, contra Bolivia, por las eliminatorias a Brasil 2014.