Trump y altos funcionarios evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras reporte de disparos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó ileso la noche de este sábado luego de que lo evacuaron junto a otros altos funcionarios durante una cena oficial en el Washington Hilton, en la capital estadounidense, tras una amenaza posteriormente vinculada a reportes de disparos dentro del recinto.

Información preliminar de autoridades citadas por Associated Press señala que un agente de la ley confirmó que un atacante habría abierto fuego, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles concluyentes sobre lo ocurrido ni sobre posibles víctimas.

Testigos señalaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones dentro del salón de banquetes.

El Servicio Secreto activó sus protocolos de seguridad. Foto: Tom Brenner / AP

El evento, en el que participaban cientos de periodistas, celebridades y figuras políticas, fue interrumpido de inmediato cuando el Servicio Secreto y otras agencias de seguridad ingresaron al lugar y ordenaron la evacuación.

Los asistentes se agacharon bajo las mesas mientras se desplegaba un amplio operativo en el edificio.

La Guardia Nacional también fue desplegada en el interior del hotel, tomando posiciones mientras se permitía la salida controlada de los asistentes, sin autorización para volver a ingresar, detalló AP.

En el evento se encontraban, además del presidente Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros altos cargos.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

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