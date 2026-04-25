Trump califica de “persona enferma” al hombre que disparó durante cena en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el hombre detenido tras el tiroteo ocurrido durante una cena en Washington es “una persona enferma”, y defendió la actuación de los cuerpos de seguridad y llamó a la unidad tras el incidente.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, horas después de haber sido evacuado del evento junto a la primera dama Melania Trump y varios miembros de su gobierno, el mandatario ofreció detalles de lo ocurrido y sostuvo que el atacante fue reducido rápidamente por el Servicio Secreto.

Un hombre de California que actuó en solitario

“Un hombre llegó a un punto de seguridad armado con múltiples armas; fue sometido por valientes miembros del Servicio Secreto que actuaron muy rápidamente”, afirmó Trump. Explicó que el sospechoso ya está detenido y que las autoridades se encuentran investigando su entorno, incluido un registro en su residencia en California.

El presidente describió al individuo como “una persona enferma” y señaló que, hasta el momento, todo apunta a que actuó en solitario. “Pareciera que fue un atacante solitario, pero eso se va a determinar muy rápidamente”, indicó ante la prensa.

El tiroteo se produjo en las inmediaciones del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. De acuerdo con testigos, se escucharon entre tres y cuatro detonaciones fuera del salón principal, lo que desató momentos de tensión y obligó a evacuar a los asistentes.

Trump relató que en un primer momento pensó que se trataba de un ruido accidental. “Escuché un sonido fuerte y pensé que se había caído una bandeja, pero fue algo distinto”, dijo.

Añadió que la primera dama reaccionó de inmediato al percatarse del peligro y que el equipo de seguridad actuó en cuestión de segundos para trasladarlos a un lugar seguro.

Un agente resultó herido

El mandatario confirmó que un agente resultó herido tras recibir un disparo a corta distancia, pero logró sobrevivir gracias al chaleco antibalas que llevaba. “Le dispararon con un arma de alta potencia, pero está en buenas condiciones y de buen ánimo”, aseguró.

Trump elogió repetidamente la respuesta del Servicio Secreto, de la Policía Metropolitana de Washington y de la Guardia Nacional, y destacó la rapidez con la que neutralizaron la amenaza.

“Actuaron con rapidez y valentía. Fue un trabajo increíble”, insistió.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien también participó en la rueda de prensa, adelantó que se presentarán cargos contra el detenido. Indicó que la investigación está en marcha y que se evalúan múltiples delitos, entre ellos relacionados con el uso de armas de fuego y el ataque.

Aunque las autoridades no han confirmado aún el motivo del ataque, Trump descartó por ahora vínculos con la guerra con Irán y señaló que será necesario esperar a los resultados de las pesquisas. “Nunca se sabe. Tenemos a la mejor gente trabajando en esto y pronto sabremos más”, dijo.

El presidente también aprovechó para reiterar críticas sobre la seguridad del lugar donde se celebraba la cena y planteó la necesidad de construir el salón de baile en la Casa Blanca, con mayores medidas de protección.

“No quisiera decir esto, pero esta es la razón por la que estamos planificando un salón de reuniones muy seguro en la Casa Blanca con vidrios antibalas. Es por eso que lo necesitamos. Este salón se ha querido construir por 150 años por múltiples razones, pero hoy en día necesitamos condiciones de seguridad que probablemente no se han visto antes”, expresó.

Trump también hizo un llamado a la calma. “Les pido a todos que nos comprometamos a resolver nuestras diferencias de manera pacífica”, expresó.

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