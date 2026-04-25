Hermanos Cascio denuncian “abusos” por parte de Michael Jackson

Michael Jackson volvió a ser tendencia mundial tras el histórico estreno de su biopic, que alcanzó una recaudación de 18.5 millones de dólares a nivel internacional. No obstante, la producción audiovisual tiene un paréntesis y se debe a que no quiso tocar las polémicas en las que se vio involucrado el “Rey del Pop“, pero recientemente un grupo de hermanos que tuvieron una cercana relación con Michael afirman que sufrieron “abusos sexuales” de su parte.

Se trata de los hermanos Cascio, hijos de Dominic Cascio, quienes en una entrevista con el portal “The New York Times” rompieron el silencio y cuatro (Aldo, Eddie, Dominic y Marie Nicole) de los cinco hermanos coincidieron en esa revelación.

Hermanos Cascio declaran que sufrieron una “manipulación emocional” para guardar silencio

Tras la muerte de Jackson (2009), este grupo de hermanos desmintió haber sufrido abusos durante todo este tiempo y expresaban que la estrella de pop era su “segunda familia”, hasta que decidieron hablarlo públicamente. El quinto hermano también admitió haber sido víctima de comportamientos inapropiados por parte de Michael, pero no pudo unirse a la demanda que sus hermanos sí realizaron por recomendación de sus abogados.

Los Cascio compartieron con el “Rey del Pop” en la casa de ellos, también en el Rancho de Neverland y, de hecho, llegaron a acompañarlo a algunas giras. Por ende, declararon que el cantante “abusó” de ellos en reiteradas ocasiones.

Tres testimonios de los hermanos

Aldo, uno de los hermanos que actualmente tiene 35 años, manifestó que los abusos comenzaron desde que tenía siete años y desde allí, se repitieron durante muchas más ocasiones.

Marie Nicole Porte, de 37 años, declaró que tenía 12 años la primera vez que el Jackson abusó de ella en la casa familiar, donde permaneció durante meses tras los atentados del 11 de septiembre.

Dominic, de 39 años, contó que estaba de viaje con Michael Jackson en Euro Disney cuando tenía unos 8 años. Los tres dieron especificaciones y relatos más profundos sobre esas experiencias.

¿Por qué no lo habían acusado previamente?

Sobre el silencio que guardaron durante más de dos décadas, los hermanos indicaron que fueron “manipulados emocionalmente” y víctimas de una especie de adoctrinamiento para tratar de proteger a Jackson, en lugar de acusarlo.

Algunos estaban conscientes desde la primera conducta inadecuada de la estrella estadounidense de que eso no estaba bien; se lo guardaron principalmente por su fama y por temor. Pero otros confirmaron que no fue sino hasta 2019, cuando cayeron en cuenta de que lo que les hizo Michael fue “abuso sexual“, luego de que dos hombres manifestaron ser también “víctimas” de Michael a través del documental “Leaving Neverland”.

Los hermanos también admitieron que dieron a conocer la lamentable información a los familiares de Michael hace algunos años y en 2020 acordaron un pago alrededor de unos 16 millones de dólares, el cual sería entregado paulatinamente durante cinco años, pero tras el cese de los ingresos en 2025 se negaron a añadir una suma adicional solicitada por los Cascio; otra de las razones que los tenía reservados con respecto al delicado tema.

¿Cómo conocieron los hermanos Cascio a Michael Jackson?

Dominic Cascio, padre de los cinco hermanos, era gerente de un hotel en Manhattan donde el “Rey del Pop” se hospedaba frecuentemente, hasta que se hicieron buenos amigos. La confianza fue tanta que Jackson terminó yendo a comer constantemente a su casa en Nueva Jersey y de allí emergió el vínculo con los hermanos Cascio.

Defensa de Michael

Según el diario, el abogado que protege el patrimonio de la estrella del pop, Marty Singer, indica que se trata de una “muestra desesperada por conseguir dinero”.

La polémica, que se quería evitar, vuelve a rondar sobre el nombre del ídolo del pop y habría que esperar lo que deparen las demandas de estos hermanos para confirmar o desmentir dicha información sumamente delicada.

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