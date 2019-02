BuenosDíasNYC: De compras navideñas en el Parque Central

Si el “Black Friday” y el “Ciber Monday” no fueron suficientes para hacer tus compras navideñas no te preocupes…

La ciudad de Nueva York está llena de excelentes opciones para que puedas comprar ese regalito especial para cada uno de tus seres queridos.

Hoy, por ejemplo, abre sus puertas el Columbus Circle Holiday Market en la esquina de la calle 59 y Centra Park West, a la entrada del famoso Parque Central, donde sin duda podrás encontrar cosas muy originales.

Este mercado callejero estará abierto hasta el 24 de diciembre y para que tengas una idea de los objetos que podrás comprar visita la página: urbanspacenyc.com

Estado del tiempo: No olvides el paraguas porque lloverá esta tarde y noche… Con temperatura máxima de 42˚F y mínima de 40˚F.

Servicio de trenes: Las líneas del metro funcionaban esta mañana con aparente normalidad según la MTA.

El LIRR opera con aparente normalidad según la MTA, y el PATH también está operando con normalidad según la Autoridad de Puertos de NY y NJ.

Esta mañana se reportaba gran congestión en los puentes de acceso a la ciudad y otras carreteras del área.

Hoy las reglas de estacionamiento alterno y los parquímetros sí están en funcionamiento.

En las noticias este martes… Revelan la perdida de al menos 1,800 computadoras que estaban destinadas a las escuelas públicas de la ciudad.

La Fiscalía General de Nueva York presenta una nueva aplicación contra los fraudes a dueños de casas.

Y siguen las protestas en la Gran Manzana por la decisión del gran jurado en Ferguson.

Para leer éstas y otras noticias, visita ElDiarioNY.com.

El expresidente Bill Clinton presentó a U2 en el concierto sobre el #WorldAIDSday en Times Square

‘@billclinton introduces “one of the greatest bands in rock history” @U2 as they perform to #endAIDS. pic.twitter.com/dRVn5GRHz3

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 2, 2014