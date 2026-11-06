Nueva York: el tiempo para hoy viernes 6 de noviembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 96% durante el día y del 25% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 15% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 1.24 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:32 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:47 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 59% por la mañana, 80% por la tarde y 59% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.