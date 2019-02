Hijo de Joan Sebastian ingresa a terapia por problemas con el alcohol

Julián Figueroa descartó que esté internado en una clínica de rehabilitación

A sus 19 años, Julián Figueroa ingresó por voluntad propia a un centro de ayuda donde recibe terapia para enfrentar problemas con el alcohol.

En entrevista vía e-mail, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian negó estar internado en una clínica de rehabilitación, pero aceptó que requería ayuda antes de caer en el alcoholismo.

¿Cómo te encuentras y en dónde estás?

Muy bien, a Dios gracias. Entré a un centro por mi propia voluntad, en el que salgo cuando quiero, que me está sirviendo para salir adelante de algunos problemas que he venido acumulando y que equivocadamente empecé a querer evadirlos saliendo y tomando.

Una publicación dio a conocer que tu mamá decidió internarte hace días en una clínica de rehabilitación…

No estoy en una clínica, eso es falso, también es falso que haya sido una decisión de mi mamá. La realidad es que fue una decisión que tomamos en familia. Yo estaba tomando un camino que podía ser peligroso y que eventualmente podía llevarme a una dependencia del alcohol.

Nos sentamos mi mamá, Marco (esposo de Maribel) y yo y platicamos la posibilidad de que ingresara a un centro donde básicamente recibo terapia, pero la decisión final fue mía; ellos me lo propusieron y yo decidí entrar.

Después de ingresar fui personalmente a ver a mi papá (Joan Sebastian) y le conté que me estaban ayudando y él estuvo de acuerdo y me apoyó en mi decisión. De hecho, en este tiempo he ido a ver a mi papá en varias ocasiones, ya que no estoy encerrado, y he salido varias veces desde que entré. Aunque yo prefiero estar aislado, porque es más fácil tomar conciencia separado de los amigos, de las redes, de las invitaciones a fiestas y esas cosas.

ENTÉRATE – Maribel Guardia defiende lo que se dice de Joan Sebastian

Entonces, ¿enfrentas algún problema con el alcohol?

Acepto que empecé a tomar con mayor frecuencia de la que podría ser social o saludable, y por esa razón decidí entrar acá, para corregir esa situación, pero jamás han tenido que ir a recogerme a un lugar en estado inconveniente. Siempre he llegado a mi casa en pleno uso de mis facultades.

La realidad es que estoy acá para aprender a lidiar con problemas que estoy viviendo y que equivocadamente pensé que podía evadirlos tomando, y prefiero entrar ahora, que es un problema manejable, a esperar tocar fondo, como muchos amigos que quiero y que he sido testigo de cómo pueden ir escalando hasta llegar a la adicción.

Las revistas de chismes son eso: revistas de chismes. Ponen lo que quieren y de una foto en la que estás tomando como cualquier otra persona, en un bar, sacan conclusiones y acusan con mucha facilidad, pero bueno, yo debo entender que soy artista y que me expongo a esto.

La familia lo es todo

Julián reconoce que su familia ha sido de gran ayuda para dar el paso de buscar ayuda y no caer en una dependencia total del alcohol.

¿De qué manera te está ayudando tu familia?

Tengo el apoyo de todos. Mi mamá, Marco y mi papá. Y claro que eso es esencial. Yo estoy bien. Dios gracias nunca he tocado fondo, pero acá escucho historias de gente que sí lo ha hecho y me sirven también de aprendizaje.

Sabemos que tu papá está delicado de salud, ¿esto pudo haberte afectado y, por ende, propiciado que buscaras un desahogo?

Es evidente que me ha afectado, es mi padre, como también me afectaron en su momento cosas muy dolorosas que le han sucedido a mi familia. Me afectó mucho ver sufrir a mi papá la muerte de mis hermanos.

LEE TAMBIÉN – Aseguran que Joan Sebastian salió del hospital y ya está en su rancho

También me ha afectado la fama de mis papás, la realidad no es algo sencillo, y el hecho que haya medios buscándote y persiguiéndote, esperando a que cometas un error para lanzarse en contra tuya, es difícil también. Hay veces que me siento acosado y es algo que estoy trabajando con mi terapeuta.

Nunca olvido cuando tenía 5 años apenas y un periodista me abordó en un evento público y me preguntó: “¿Qué se siente que tu papá se esté muriendo de cáncer?”. Yo era sólo un niño, pero desde que tengo memoria tengo que lidiar con periodistas persiguiéndome, en verdad te sientes sin libertad.

La realidad es que estoy viviendo cosas que le tocan a la mayoría de los chavos, pero, al ser hijo de famosos, hay alguien siguiéndote los pasos. Sé que muchos de los chavos que conozco han vivido cuestiones similares, pero no son exhibidos en su vida privada por revistas de chismes, y quizá muchos más chavos de los que piensan las estén viviendo ahora mismo, sin que sus papás se enteren.

El hecho de tener una familia que te apoya, y con la que puedes enfrentar estas situaciones, es importante.

¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida?, porque sabemos que te gusta el canto, pero también vimos que estuviste en el Centro de Educación Artístico de Televisa (CEA).

Mi primera aspiración es ser cantante, y estoy trabajando en eso. El año pasado debuté como actor en la obra musical Rumba y Pasión, en la que tuve la oportunidad de actuar y cantar; participación por la que la Asociación de Críticos de Teatro me dio un premio a la revelación juvenil.

Y es verdad que estuve en el CEA. Pero mi vida personal no ayudó con la escuela, estuve faltando mucho por acompañar a mi papá, quien se encontraba enfermo en Cuernavaca y luego en Puebla, donde se internó; esta cantidad de ausencias, junto con un problema personal, hicieron que me preguntaran si prefería retirarme mientras arreglaba mis cosas, cosa que decidí aceptar.

¿Deseas compartir algo que sientas en este momento?

Quiero decirle a todos los chavos de mi edad, que salir de fiesta no es un remedio para los problemas, que si tienen cosas que necesitan arreglar en sus vidas no tengan miedo de contárselas a sus padres o hermanos. La familia es lo más importante y en realidad son las únicas personas con las que realmente contamos.