Seguro Social enviará pagos de hasta $5,181 el 14 de octubre

El Seguro Social pagará el miércoles 14 de octubre a quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes y reciben sus pagos según su cumpleaños. Algunos jubilados pueden cobrar hasta $5,181 al mes si tuvieron ingresos elevados durante su vida laboral y esperaron hasta los 70 años para empezar a recibir sus beneficios.

La fecha corresponde al segundo miércoles de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La cantidad que recibe cada persona depende de su caso.

Quiénes cobrarán el 14 de octubre

Para quienes cobran según su cumpleaños, la fecha de pago depende del día en que nacieron, sin importar el mes.

Si naciste entre los días 1 y 10 de cualquier mes, cobrarás el 14 de octubre. Si naciste entre el 11 y el 20, recibirás el pago el 21 de octubre. Si naciste entre el 21 y el 31 de cualquier mes, cobrarás el 28 de octubre.

Por ejemplo, si tu cumpleaños es el 8 de marzo, te corresponde cobrar el 14 de octubre. Si es el 18 de marzo, cobrarás el 21 de octubre.

Qué se necesita para recibir $5,181

Para recibir $5,181 al mes, una persona que comienza a cobrar en 2026 debe haber esperado hasta los 70 años y haber tenido salarios altos desde los 22 años.

Cada año, sus ingresos deben haber alcanzado el límite sobre el que se cobran impuestos del Seguro Social.

Esperar hasta los 70 años no garantiza ese pago. Si la persona ganó menos durante su vida laboral, recibirá una cantidad menor.

Para trabajadores con ese mismo historial de salarios altos, comenzar a cobrar antes también reduce el pago.

En 2026, les corresponderían $2,969 mensuales si empiezan a cobrar a los 62 años o $4,152 si lo hacen a la edad que les permite recibir su jubilación completa.

Quiénes tienen otro calendario

Las personas que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997, así como quienes cobran tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario, conocida como SSI, tienen una programación diferente.

Normalmente, su pago del Seguro Social corresponde al día 3. En octubre se adelantó al viernes 2 porque el día 3 cayó en sábado.

Por su parte, SSI tuvo un pago el jueves 1 de octubre y tendrá otro el viernes 30. Este último corresponde a noviembre y se adelanta porque el primer día de ese mes cae en domingo.

Qué hacer si el pago no llega

El calendario oficial indica que, si el beneficio no llega en la fecha esperada, se deben esperar tres días adicionales antes de contactar al Seguro Social.

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