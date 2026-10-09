ICE afectó el rodaje de “Animals”, la nueva película de Ben Affleck

El actor Ben Affleck reveló la manera en la que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en contra de los inmigrantes indocumentados impactaron en el rodaje de su más reciente película “Animals”, que protagoniza con Kerry Washington.

En una entrevista con El Universal, Ben Affleck explicó que durante el rodaje de la película las locaciones tuvieron que ser cambiadas al menos dos veces debido a las cuestionadas redadas migratorias que lleva a cabo la agencia estatal en Estados Unidos.

“Teníamos una locación donde íbamos a filmar y nos decían: ‘No, ICE está haciendo una redada aquí y no pueden filmar’. Eso nos pasó dos veces. Tuvimos que movernos o no pudimos usar una locación”, dijo Affleck en entrevista con el medio de comunicación mexicano.

El actor reflexionó sobre estas redadas antimigratorias y el problema que implican para la sociedad. “Fue una situación extraña, ver al mundo cambiar mientras estás haciendo una película. El asunto de la inmigración no empezó el año pasado ni hace dos años, pero se volvió más importante y cambió significativamente. Entonces entendí que era una gran responsabilidad”, reconoce.

Ben Affleck protagoniza y dirige “Animals”, una cinta en la que interpreta a Mark Kimball, un político privilegiado cuya vida cambia cuando sus hijos son secuestrados y junto a su esposa Abigail (Kerry Washington) hacen todo lo posible para recuperarlos.

La cinta se estrenó este 9 de octubre en Netflix. La trama explora las complejidades y la falsa seguridad del poder. “Una de las razones por las que la gente quiere ganar poder y dinero es porque piensa que la van a proteger. Todos sentimos que hay cosas peligrosas en el mundo y está la idea de que, si tengo suficiente dinero, suficiente poder, estoy seguro. Eso también es una mentira, es una ilusión”.

Sin embargo, la crítica especializada ha hecho duros comentarios sobre la trama de “Animals” y su construcción narrativa. Bilge Ebiri de Vulture la calificó de “catastrófica”, “desconcertante” y con un “guion espantoso”.

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