El cártel de Sinaloa también opera en redes sociales

En Twitter tiene hasta 80 cuentas, también tienen en Facebook e Instagram destaca experto

En México existen entre 75 y 80 cuentas en redes sociales que podrían ser manejadas por hijos de los grandes capos o personas relacionadas con el cártel de Sinaloa y que a través de ellas no sólo exhiben sus lujos y riquezas, sino que también envían mensajes claros sobre su ubicación y actividades, de acuerdo con un rastreo de dos años a distintos personajes que se mueven en Facebook, Twitter e Instagram.

Este seguimiento forma parte del trabajo que realizó el periodista y escritor José Luis Montenegro, quien identificó cómo si bien es cierto que los herederos de la mafia sinaloense no usan códigos para identificarse en redes sociales, en ocasiones, por ejemplo usan canales como Facebook para informar el número de radios de telecomunicación que tiene cada uno o en ocasiones las zonas en las que van a operar para mover los cargamentos.

“Operan en tiempo real para el cártel de Sinaloa, lo mismo postean los números de radio que identificación de las zonas estratégicas, como Badiraguato y Mazatlán, dos regiones específicas de Sinaloa; Baja California; Durango; Las Vegas, Nevada, y el estado de California, en Estados Unidos. Las redes sociales tienen mucho impacto y mucha relevancia porque las usan como un método más de comunicación”, expresó Montenegro a SinEmbargo.

Su investigación quedó plasmada en el libro digital Narcojuniors que, según comentó, culmina con un “mapa criminal que espanta” porque “si se dice que tenemos tanta estrategia de seguridad y métodos de intervención e intercepción para poder atrapar capos de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera o Ismael Zambada García, “El Mayo, ¿por qué si hay tantas cuentas a la vista no ha hecho nada el Gobierno mexicano? Y además decir: ‘bueno, tenemos esta cuenta vamos a ver si son ellos y vincular y poder dar con ellos en dos segundos’”, cuestionó.

Montenegro pudo establecer la conexión gracias a que no solamente se siguen unos a otros, y a la vez están vinculados a cuentas de artistas gruperos como Larry Hernández, Alfredo Ríos El Komander [@El_N1] y Gerardo Ortiz [@gerardoortiznet], al que incluso se le han entregado premios en Estados Unidos, como el llamado “Lo Nuestro”, por el corrido “Dámaso” [que se refiere a otro narcotraficante mexicano], sino también gracias a que algunos tenían activa en Twitter la opción de geolocalización, por lo que pudo apreciar que algunos tuits se operaban desde zonas estratégicas en las que realiza operaciones la organización delictiva, como ciudades de Sinaloa, Durango y Estados Unidos, entre otros.

La temporalidad es el tercer factor que le permitió al autor establecer el mapa de las narcocuentas, ya que una gran parte están activas desde 2008.

“Geolicalización, temporalidad y vinculación son los métodos que a mí, sin ser agente de al DEA [Drug Enforcement Administration] o del Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], me sirvieron para localizarlas”.

Las cuentas y su contenidos

Entre los personajes vinculados al cártel y que era de los más activos en redes sociales están José Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, arrestado en 2013 en Holanda.

El fundador de “Los Ántrax”, un grupo armado que protege a Ismael “El Mayo” Zambada, subía fotos y videos a su cuenta de Instagram, principalmente, y compartía el contenido en sus otras redes sociales, incluso, según el autor, rifaba camionetas a cambio de seguidores.

Otra de las cuentas que se puede rastrear es la de María Luisa Torres, de quien algunos medios de comunicación han publicado que estudió Negocios Internacionales para ocuparse de una parte de la contabilidad del Cártel de Sinaloa, para el que laboran su padre y sus hermanos.

A través de su cuenta de Twitter (@TF_ML), que abrió en 2012 y que ahora mantiene como privada, ha publicado fotografías de pistolas bañadas en oro, fajos de billetes, camionetas blindadas, animales exóticos y zapatos de diseñador, entre otras.

Es hermana de Misael Torres Urrea, el “M2” –detenido por fuerzas federales en octubre, en Culiacán, Sinaloa–. Ambos son hijos de Javier Torres Félix, “el JT”, considerado el jefe de sicarios de Ismael “El Mayo” Zambada García.

El de Misael fue un caso de estudio para el autor, pues era síndico [el representante de una ranchería] en funciones en el Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. En su cuenta de Facebook publicó entre 2008 y 2013 una serie de fotos en las que exhibe su afición por la caza.

El papá de Misael cumplió una sentencia en Estados Unidos, de donde fue extraditado en 2014, y actualmente se encuentra recluido en el Penal de Máxima Seguridad Número 1, El Altiplano, Estado de México, el mismo de donde se escapó “El Chapo” Guzmán el 11 de julio pasado.

“El de Misael Torres Urrea, quien en la redes sociales es el M2TORRES, es muy curioso porque se postula a un cargo público en Sinaloa y queda electo; es el único que se postula, hay una foto de él donde aparece en campaña y se ven letras verdes y rojas, lo que hace suponer que postuló por el PRI [Partido Revolucionario Institucional] o por el Verde [Partido Verde Ecologista de México], y días después se dan cuenta a través de sus redes sociales que postea fotos de armas y que su papá es Javier Torres Félix, que está en el Altiplano, lo traen a la Ciudad de México no se sabe si lo encierran o no, y días después vuelve a postear en sus redes sociales y alguien le dice: ‘¿qué no estabas encerrado?’. Y responde: ‘bueno adentro o afuera es la misma chingadera’”, señaló el autor de Narcojuniors.

“Se va, ya no se sabe nada de él, pero sigue teniendo actividad en redes sociales y también recibía apoyos de la Sagarpa [Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación] como productor de bovinos y le otorgaron otro apoyo para comprar un tractor”.

Misael y María Luisa Torres son sobrinos de Manuel Torres Félix “El ondeado”, también conocido como “El M1″ y mano derecha de “El Mayo” Zambada, asesinado el 13 de octubre de 2012. Fue abatido por el Ejército Mexicano en un operativo realizado en la sindicatura de Quilá, en el poblado Oso Viejo, municipio de Culiacán, Sinaloa.

En esta lista de cuentas está también de la Yasira Torres, hija del “Ondeado” y pareja sentimental de Michael Heriberto Esparza Sepúlveda, ejecutado el abril de este año en un centro comercial de Culiacán en presencia de la joven, quien resultó ilesa.

Torres tiene dos cuentas y destaca porque no aparenta empacho en mostrar su cara, subir fotografías suyas y de su hijo paseando en centros comerciales, o con sus amigas.

“Tengo un consulado aquí en Culiacan pues doy pasaportes pal más allá. M1″, ha posteado en una de sus cuentas de Twitter.

José Luis Montenegro afirma que otro de los personajes del cártel que se mueve en las redes sociales es Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” (encargado de actividades administrativo-empresariales del cártel). “El Mini Lic” es el responsable de los operativos de trasiego y control de la plaza en Tijuana, Baja California. Ambos son miembros de una influyente familia política priista con presencia en los poblados de Álamo, Quila, El Salado, Costa Rica y El Dorado, en Culiacán, Sinaloa.

El autor asegura que a través de María Luisa Torres tuvo contacto virtual con alguien que decía ser López Serrano, quien le aseguró que al mes el cártel traficaba entre 400 y 600 toneladas de mariguana y que actualmente el negocio son los metanfetaminas porque son más fáciles de meter al mercado.

El papá de López Serrano fue agente del Ministerio Público de Sinaloa en los años 90, a finales de la década fue trasladado al Centro Federal de Readaptación social de Puente Grande, Jalisco, donde se desempeñó como jefe de seguridad. El expediente desclasificado de la corte estadounidense número 11-CR-00558, destacó que tras unos cuantos meses fue ascendido a subdirector de vigilancia y custodia del penal como parte de un plan para ayudar a escapar a “El Chapo” Guzmán.

A estas alturas, afirma Montenegro, las redes sociales son un submundo digital, que le está permitiendo al cártel operar en tiempo real para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“Es una mafia que se está empoderando que está ampliando a sus tentáculos a lugares como África donde ni siquiera se sabía que existía el Cártel de Sinaloa”, destacó el autor.

Los hijos de “El Chapo”







Los tuits de una de las supuestas cuentas de los hijos de “El Chapo” semanas antes de se fuga. Imagen: Twitter @IvanArcivaldo

A decir de Montenegro, en las redes sociales también se mantienen activos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar también estarían activos en redes sociales, a decir del autor una prueba es que desde mayo pasado estuvieron advirtiendo de la fuga a través de sus cuentas de Twitter.

El 8 de mayo, a través de la cuenta de Twitter @IvanArchivaldo, el supuesto hijo del capo posteó: “No miento e llorado pero es de hombres y ahora va la mía, traigo gente armada y les prometo que el general pronto estará de regreso (sic)”.

Posteriormente, el 6 de julio posteó: “Todo llega para quien sabe esperar”.

Después de la fuga de Guzmán Loera, Montenegro notó que algunas de las cuentas de los llamados narcojuniors estuvieron inactivas por unos días, pero después todas festejaron el escape. Entre ellas la de Yasira Torres.

“Gracias a Dios el Chapo ya anda al millón de nuevo con su gente, esperamos el pronto regreso del Chino”, publicó.

Para el autor, el cártel de Sinaloa es una dinastía “y lo que trato de decir es que siempre se han sabido poderosos y aliados del gobierno porque siempre han sabido corromper al sistema, al aparato de justicia”, expresó.

Con su actividad en redes sociales, expresó, lo que buscan es llamar la atención, para confirmar que son parte de una dinastía.

“Existe tecnología donde hay dinero y en México hay mucho dinero, y pueden estar rastreándonos en este momento y saber lo que estamos diciendo. El rol de las redes sociales es mantener la comunicación a través de sus distintos miembros, pero muy recientemente también se han visto cuentas de organizaciones como ‘Las Fuerzas Especiales del Ondeado’, ‘Las Fuerzas Especiales de Dámaso’, ‘Los Ántrax’ y cárteles aliados”.