5 tipos de alimentos para aliviar la hinchazón abdominal y mejorar la digestión

Desde excesos de gases hasta un exceso o una carencia de fibra en la alimentación pueden causar la tan temida hinchazón abdominal. En cualquiera de los casos, hay alimentos que, por sus propiedades diuréticas, probióticas y fermentadas, pueden ayudar a desinflamar.

El microbiólogo en alimentos Manuel Manzano explica que el vientre hinchado es una afección común de la que nadie se escapa, ni hombres ni mujeres.

Las causas que pueden provocar una distensión abdominal o vientre hinchado son variadas: desde un simple atracón, pasando por intolerancias alimentarias (algo muy frecuente), la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino irritable, un exceso o una carencia de fibra en la alimentación, hasta un exceso de gases, entre otros.

Soluciones prácticas desde la cocina

La solución al problema está en la alimentación. Se trata de alimentos sencillos que se pueden incluir en la dieta diaria según el experto:

Aliados diuréticos contra la retención

Una colorida selección de tomates, pepino y espárragos frescos, conocidos por su potente efecto diurético y drenante para combatir la retención de líquidos. Crédito: Shutterstock

Los alimentos con efecto diurético, como los tomates, el pepino y los espárragos, ayudan a eliminar el vientre hinchado por el exceso de líquido. Consumir estos alimentos tiene un efecto diurético y drenante que reduce la sensación de hinchazón.

El poder de los probióticos y lácteos fermentados

El yogur es un alimento de origen lácteo fuente de proteínas. Crédito: Shutterstock

Los alimentos fermentados, como el kéfir de leche o los yogures probióticos, ayudan a reducir los gases a nivel intestinal; y a menos gases, menor sensación de estar hinchado de forma continuada.

Frutas clave para una digestión ligera

Hay varias frutas que, por su composición, tienen un nivel adecuado de fibra y al mismo tiempo minerales que ayudan a reducir progresivamente la hinchazón abdominal. Las frutas recomendadas por el experto para aliviar esta sensación son: cítricos (naranja y limón), aguacate, sandía, piña e higo.

Infusiones digestivas y su efecto eutéptico

Infusión de jengibre caliente, una de las opciones más eficaces para calmar el sistema digestivo y aliviar la inflamación abdominal de forma natural. Crédito: Shutterstock

Las infusiones digestivas con efecto eutéptico —es decir, aquellas que regularizan el tránsito intestinal y reducen un poquito la inflamación— son grandes aliadas.

El experto recomienda las infusiones de jengibre, así como el té de menta, orégano, hinojo y canela, que son eficaces para reducir esta sensación.

Proteínas de fácil digestión

Las proteínas como las carnes blancas y los pescados blancos son ideales cuando se sufre del vientre hinchado. Se deben evitar las carnes muy rojas o grasas, ya que dificultan la digestión y agravan el problema.

Estrategias rápidas: carbohidratos y movimiento

Reducción temporal de carbohidratos

Los carbohidratos complejos como panes y alimentos con harinas deben ser consumidos con moderación para evitar la inflamación absominal. Crédito: Shutterstock

Por sus efectos inflamatorios, Manzano recomienda un ayuno de carbohidratos de al menos 24 horas. La sugerencia es reducir al máximo el consumo de dulces y panes.

“El hidrato de carbono, al fermentar en el intestino, va a agravar tremendamente el problema”, agrega.

En su lugar, recomienda pan con altos niveles de proteína en sustitución de los hidratos de carbono.

Movimiento intestinal

Otra de las recomendaciones es practicar ejercicio suave, como caminar, ya que esto ayuda a que la motilidad intestinal mejore su ritmo y, de esta manera, eliminar el exceso de gases que puedas tener a nivel del tracto intestinal.

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