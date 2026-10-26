Los tres errores al tomar agua que debes evitar, según una nutricionista

Más que una moda, beber agua es vital para el funcionamiento del organismo. Mantenerse hidratado puede ser un reto si no se hace de la manera correcta, por lo que conocer los errores frecuentes es el primer paso para evitar la deshidratación.

La nutricionista Camila Veller explica tres errores comunes que se cometen a diario y que, una vez detectados, se deben corregir.

El gran descuido matutino: ¿por qué no debes saltarte el agua al despertar?

El primer error y más frecuente es no tomar agua al levantarse. Veller explica que se deben tomar dos o tres vasos al levantarse para hidratarse. Beber agua tras el ayuno durante las 5, 6 o 7 horas de sueño es importante, ya que en ese tiempo el cuerpo sigue trabajando y utilizando el agua de reserva.

Con dos o tres vasos de agua se logra reponer el líquido utilizado durante las horas de sueño y acelerar un poco el metabolismo.

El peligro invisible de la sed: la señal que llega tarde

Esperar a sentir sed indica una deshidratación leve; mantener un consumo constante a lo largo del día evita la confusión mental y la fatiga. Crédito: Shutterstock

Una forma de mantenerse hidratado es beber agua durante todo el día, y no esperar a tener sed.

La sed es un aviso de que estamos levemente deshidratados. Por esta razón, las personas adultas deben estar atentas a beber agua aunque hayan perdido la percepción de la sed.

“Por eso son muy propensos a deshidratarse, a tomar poca agua, a tener confusión mental y hasta mayor riesgo de caídas”, explica.

El hábito silencioso: el riesgo oculto de reutilizar el plástico

Sustituir los envases de plástico descartables por botellas de vidrio o de metal previene la exposición a microplásticos nocivos para el organismo. Crédito: Shutterstock

Uno de los errores frecuentes es beber agua en botellas de plástico. La experta advierte que hacerlo ocasionalmente no representa mayores problemas; sin embargo, el peligro surge cuando se hace de manera regular.

Es importante tener en cuenta que las botellas de agua que se compran en el supermercado no son reutilizables, por lo que rellenarlas con agua, o usarlas para otras bebidas, o exponerlas al sol…

“Esto lo que puede hacer es que libere microplásticos que van generando daño en el cuerpo con la acumulación, como inflamación, problemas endocrinos y mucho más”, agrega.

La recomendación es sencilla: usa botellas de vidrio o de metal, y en caso de que compres las botellas, protégelas del sol y no las reutilices.

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