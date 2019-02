Conoce a Kanya Sesser, la chica sin piernas que modela lencería

La determinación de Kanya Sesser rompe los estereotipos

La historia de Kanya Sesser es una sucesión de fortalezas que supera cualquier cantidad de infortunios. Nació sin piernas y vivió en un orfanatorio de Tailandia hasta que, cuando tenía 5 años, una familia de Portland la adoptó. Hoy tiene 23 años y se gana la vida modelando lencería, fuera de estereotipos y barreras mentales.

“Creo que lucir físicamente diferente a todos los demás, lo que para mí es no tener piernas, no debe ser algo para avergonzarse y no mostrar mi verdadero ser. Ten confianza en tu propio cuerpo”, escribió la modelo en #nolegsnolimits.

Kanya gana la friolera de $1,000 diariamente por modelar ropa interior o trajes de baño, pero además tiene otras sorprendentes habilidades: es una experta en el skateboard, surfea y disfruta los deportes extremos. Actualmente se prepara para competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018 y planea publicar su libro autobiográfico el año que entra.

Un ejemplo para quienes viven con alguna limitación física y una inspiración para quienes, con un cuerpo completo y funcional, nos quejamos y aceptamos que otras personas y que nuestra propia mente, nos limiten.