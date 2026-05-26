A qué edad se hace el examen de próstata y cuántas veces al año

El examen de próstata suele ser tabú para muchos hombres, por inseguridad, desconocimiento e incluso miedo al procedimiento médico. Sin embargo, expertos en salud enfatizan que este control es vital, ya que permite detectar a tiempo enfermedades graves como el cáncer de próstata.

Según el sitio especializado Cleveland Clinic, la recomendación es que los chequeos prostáticos comiencen alrededor de los 50 años, aunque algunos prefieren iniciar a los 45, incluso a los 40, especialmente si hay antecedentes de cáncer de próstata.

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Qué es exactamente un examen de próstata

El objetivo principal de este examen es detectar alteraciones en la próstata, que se ubica debajo de la vejiga y delante del recto. Generalmente, el chequeo requiere un análisis de sangre, llamado antígeno prostático específico (PSA) y el famoso tacto rectal.

La prueba PSA, indica el sitio web, mide los niveles de una proteína producida por la próstata. Cuando esos valores aparecen elevados, podrían indicar inflamación, crecimiento anormal o incluso cáncer.

Por otro lado, el tacto rectal permite al médico palpar directamente la próstata para identificar bultos, endurecimientos o irregularidades que no siempre se reflejan en el análisis de sangre.

El médico introduce cuidadosamente un dedo enguantado y lubricado en el recto para palpar la parte posterior de la próstata. Aunque el procedimiento suele causar incomodidad leve, no hay dolor intenso y dura apenas unos segundos.

Antes del examen, se recomienda evitar la actividad sexual durante las 48 horas previas, ya que la eyaculación puede alterar temporalmente los niveles de PSA.

Cabe aclarar que esta evaluación no busca confirmar directamente un cáncer, sino identificar señales tempranas que indiquen la necesidad de realizar estudios más profundos. De hecho, no es recomendable esperar a tener síntomas para acudir al chequeo.

¿Cuántas veces al año debe hacerse el examen de próstata?

La frecuencia depende de la edad, el historial médico y los resultados previos de cada paciente. En muchos casos, el examen se realiza una vez al año como parte del chequeo médico general.

No obstante, si los niveles de PSA son normales y el riesgo es bajo, algunos especialistas pueden recomendar controles más espaciados. En cambio, cuando existen antecedentes familiares o valores sospechosos, el seguimiento suele ser más frecuente.

Pero la decisión final siempre debe tomarla un urólogo o médico tratante después de evaluar cada caso individualmente.

Por último, los médicos advierten que el examen rectal para palpar la próstata NO puede practicarse en casa, ya que requiere experiencia profesional para identificar cambios mínimos en la textura, tamaño o forma de la glándula. Además de ser ineficaz, corres el riesgo de un diagnóstico errado.

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