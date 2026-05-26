Mundial 2026 en NY: crece preocupación por posible presencia de ICE en partidos del MetLife Stadium

La expectativa por la llegada del Mundial 2026 a la región de Nueva York y Nueva Jersey también ha despertado inquietud entre comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos humanos, luego de que funcionarios federales confirmaran que agentes de inmigración participarán en tareas de seguridad durante el torneo.

El MetLife Stadium, rebautizado temporalmente como New York New Jersey Stadium para el Mundial, será sede de 8 partidos entre el 13 de junio y el 19 de julio de 2026. Se espera que el recinto reciba alrededor de 1,2 millones de visitantes durante el torneo, considerado uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

La preocupación surgió después de declaraciones del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, quien aseguró ante un panel de la Cámara de Representantes que ICE, específicamente Homeland Security Investigations, tendría un “papel clave” dentro del esquema de seguridad del Mundial.

Aunque ICE ha colaborado históricamente en eventos deportivos masivos como el Super Bowl y los Juegos Olímpicos, principalmente en labores antiterroristas, contra la trata de personas y falsificación de mercancías, grupos defensores de inmigrantes temen que el contexto político actual transforme esa presencia en una herramienta de control migratorio.

¿Qué dijo el gobierno federal sobre ICE en el Mundial?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia que supervisa a ICE, confirmó recientemente que trabajará junto con autoridades locales y federales para “asegurar” los eventos relacionados con el Mundial.

Sin embargo, un portavoz del DHS advirtió que las personas que ingresen al país “ilegalmente” podrían convertirse en objetivo de operativos migratorios, aunque evitó precisar si se realizarán arrestos dentro o cerca de los estadios.

Las declaraciones aumentaron las dudas entre fanáticos y trabajadores inmigrantes, especialmente en ciudades anfitrionas con grandes comunidades latinas como Nueva York y Los Ángeles.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo a CBS News que la agencia no planea realizar redadas masivas durante el torneo, pero tampoco descartó completamente la posibilidad de arrestos. Según explicó, ICE suele participar en grandes eventos deportivos para localizar personas buscadas por delitos graves, tráfico de drogas o requerimientos internacionales emitidos por Interpol.

“Siempre hacemos cumplir las leyes migratorias”, afirmó Mullin. “Pero no estamos allí exclusivamente para eso”.

Desde el comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey, Natalie Hamilton aseguró a Gothamist que la presencia de agencias federales en el estadio estará vinculada exclusivamente a operaciones generales de seguridad, incluyendo antiterrorismo y combate a la falsificación, “no a labores de inmigración”.

Por su parte, el portavoz del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, Cassio Mendoza, afirmó que “ICE no coordinará operaciones de seguridad durante el Mundial”, aunque no detalló el alcance exacto de esa afirmación.

Aun así, organizaciones laborales y grupos de derechos civiles sostienen que la falta de garantías claras mantiene la incertidumbre entre miles de asistentes potenciales.

Recomendaciones para inmigrantes que planean asistir

El abogado de inmigración Cory Forman, radicado en Nueva York, recomendó a personas sin estatus migratorio legal reconsiderar sus planes de viaje para asistir a partidos del Mundial.

Según explicó, durante administraciones anteriores existía menos preocupación por viajes domésticos en avión para inmigrantes indocumentados, pero considera que el panorama actual es diferente.

“No me arriesgaría”, advirtió el abogado en charla con el medio citado anteriormente.

Forman también sugirió que quienes sí viajen lleven siempre consigo documentación que acredite su situación migratoria legal.

Diversos grupos de derechos humanos han solicitado públicamente que la FIFA impulse una especie de “tregua” migratoria durante el Mundial, inspirada en la histórica “Tregua Olímpica” que permitía el tránsito seguro de atletas y espectadores en la antigua Grecia.

La organización Human Rights Watch pidió garantías de que no se realizarán arrestos migratorios en estadios, zonas de aficionados o áreas relacionadas con el torneo.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, criticó la participación anunciada de ICE y solicitó que tanto FIFA como la administración municipal de Nueva York pidan formalmente al gobierno federal que no despliegue agentes migratorios durante los partidos.

Mientras tanto, sindicatos laborales también comenzaron a pronunciarse. En Nueva Jersey, la vicepresidenta de Unite Here Local 100, Sussie Lozada, indicó que trabajadores del MetLife Stadium aún no han expresado preocupaciones similares.

La federación sindical AFL-CIO también pidió públicamente que ICE se mantenga alejado de las sedes mundialistas, citando preocupaciones por posibles perfiles raciales, arrestos sin orden judicial y violaciones constitucionales.

Con el Mundial a pocas semanas de su arranque, el debate sobre seguridad e inmigración promete convertirse en uno de los temas más sensibles alrededor del torneo.

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