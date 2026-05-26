Bill Gates revela las 4 profesiones que sobrevivirán al avance de la IA

Mientras la inteligencia artificial transforma industrias completas y genera preocupación sobre el futuro del empleo, Bill Gates considera que todavía existen profesiones donde el papel humano seguirá siendo indispensable.

El fundador de Microsoft ha explicado en diferentes ocasiones cuáles son los trabajos que, en su opinión, tienen más posibilidades de resistir el avance de la automatización y la IA, debido a que dependen de creatividad, criterio humano y toma de decisiones complejas.

1. Programadores y desarrolladores de software

Aunque la inteligencia artificial ya puede escribir código, Gates considera que los programadores seguirán siendo esenciales porque desarrollar software implica mucho más que escribir líneas de programación.

Según ha dicho, todavía se necesitan personas capaces de diseñar sistemas completos, definir qué debe hacer un programa, resolver problemas complejos y establecer límites éticos.

En una entrevista con Axios en 2025, Gates comparó la situación con las calculadoras: aunque las máquinas pueden hacer operaciones, las personas aún necesitan entender cómo funcionan para detectar cuándo la IA está equivocada o produce resultados absurdos.

El empresario considera que los programadores que sobrevivirán serán aquellos que entiendan sistemas completos y sepan resolver problemas humanos y técnicos al mismo tiempo.

2. Biólogos y científicos

Otra profesión que Gates considera difícil de reemplazar es la biología.

Aunque la inteligencia artificial puede analizar enormes cantidades de datos médicos y científicos en segundos, el empresario cree que todavía no puede sustituir la creatividad y la intuición necesarias para formular nuevas hipótesis científicas.

“Los biólogos juegan un papel crítico en el desarrollo humano y los descubrimientos médicos”, ha señalado Gates.

“Incluso con ayuda de la IA, formar hipótesis y lograr avances conceptuales sigue siendo un esfuerzo profundamente humano”, agregó.

La IA puede acelerar investigaciones, revisar genomas y comparar estudios clínicos, pero Gates considera que decidir qué preguntas vale la pena investigar sigue dependiendo de científicos humanos.

3. Expertos en energía

El sector energético también aparece entre las áreas que Gates considera demasiado complejas para ser automatizadas por completo.

Según ha explicado, industrias relacionadas con petróleo, energía nuclear y energías renovables requieren personas capaces de enfrentar desafíos regulatorios, políticos y económicos imposibles de resolver únicamente con inteligencia artificial.

Gates, quien ha invertido durante años en proyectos de energía limpia mediante Breakthrough Energy Ventures, considera que los sistemas energéticos dependen del juicio humano, la ética y decisiones que afectan a millones de personas.

Datos citados en el análisis indican que el 42% de las grandes empresas ya implementaron inteligencia artificial en sus operaciones y que el 92% planea aumentar inversiones en IA entre 2025 y 2028.

Sin embargo, Gates cree que en sectores críticos como energía, la IA seguirá siendo una herramienta de apoyo y no quien tome las decisiones finales.

4. Atletas profesionales

Gates también ha mencionado a los atletas profesionales como otro grupo difícil de reemplazar.

“Sabes, como el béisbol, no querríamos ver computadoras jugando béisbol”, comentó durante una aparición en el programa The Tonight Show.

Aunque parezca una broma, Gates explicó que hay actividades cuyo valor depende precisamente de que sean realizadas por humanos.

Según su visión, las personas disfrutan ver esfuerzo, errores, presión y emociones reales, algo que una máquina perfecta no podría replicar de la misma manera.

La IA cambiará todos los trabajos

El empresario ha reconocido en varias ocasiones que la inteligencia artificial transformará prácticamente todas las industrias y que todavía es imposible prever exactamente cómo evolucionará el mercado laboral.

Gates sostiene que los trabajos con mayor futuro serán aquellos donde los seres humanos deban tomar decisiones nuevas, interpretar situaciones complejas y asumir responsabilidad sobre acciones que no pueden resolverse únicamente mediante reconocimiento de patrones o análisis de datos.

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