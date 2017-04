Sessions: “No podemos prometer” que DREAMers no serán deportados

El Fiscal General Jeff Sessions aseguró hoy que no podía prometer que los llamados soñadores o DREAMers, al igual que los participantes en el programa de acción diferida para la Infancia (DACA) son inmunes a la deportación.

Sessions defendió la deportación del DACAmentado, Juan Manuel Montes de 23 años de edad, el primer indocumentado amparado con DACA que es deportado en la era Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo este martes, que sus registros indicaban que el estado de protección de Juan Manuel Montes había expirado en 2015. Sin embargo hoy se retractó asegurando que el joven mexicano tenía su protección válida hasta 2018.

DACA permite a los inmigrantes indocumentados traídos a los EE.UU. a una edad temprana solicitar el alivio de la deportación así como obtener permisos de trabajo. Ayer el joven presentó una demanda federal en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su deportación.

Las autoridades dijeron que Montes había perdido esa condición porque salió de los Estados Unidos sin permiso y fue atrapado tratando de volver a entrar en el país. Sin embargo, los abogados de Montes dicen que él fue detenido en la frontera cerca a la ciudad de Caléxico, California y al no tener sus documentos en la mano fue obligado a salir del país.

Según indican los agentes migratorios nunca accedieron a las peticiones del joven de confirmar en el sistema que estaba protegido bajo el amparo de DACA.

“La política es que si las personas están aquí ilegalmente, están sujetas a ser deportadas. No podemos prometer que personas que están aquí ilegalmente que no vayan a ser deportadas”, dijo Sessions a Fox News.

“Everybody in the country illegally is subject to being deported.”

WATCH: @JennaLeeUSA‘s full interview with AG Jeff Sessions. pic.twitter.com/C2XgqmWuzT

— Fox News (@FoxNews) April 19, 2017