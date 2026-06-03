Tiktoker revela truco que permite comprar artículos de Home Depot por un centavo

Un creador de contenido de TikTok se ha vuelto viral tras mostrar cómo ha logrado comprar productos de Home Depot valorados en cientos e incluso miles de dólares pagando apenas un centavo por cada artículo.

Aunque la práctica ha generado controversia y enfrentamientos con empleados de la cadena, especialistas aseguran que se trata de una estrategia legal basada en el propio sistema de precios de la tienda.

Los videos del usuario conocido como Tylernap Deals han acumulado millones de reproducciones y han despertado el interés de compradores que buscan encontrar productos con descuentos extremos.

Cómo funciona el llamado ‘truco del centavo’

La estrategia aprovecha una práctica utilizada por numerosos comercios minoristas para retirar mercancía de circulación.

Cuando un producto es descontinuado, retirado por cuestiones de seguridad, sujeto a un llamado a revisión o simplemente necesita salir de los estantes, algunas tiendas reducen internamente su precio a $0.01.

La intención es que los empleados retiren esos artículos antes de que los clientes los encuentren.

Sin embargo, si alguno permanece en exhibición y el sistema de caja registra el precio de un centavo, el cliente puede intentar comprarlo por esa cantidad.

Según quienes promueven esta práctica, la transacción es legal porque el precio ya está registrado oficialmente en el sistema de la tienda.

Productos de cientos y miles de dólares

Tylernap ha mostrado en TikTok varios ejemplos de compras realizadas mediante este método.

Entre los artículos que afirma haber adquirido por un centavo se encuentran:

–Un tocador para baño valorado en aproximadamente $1,100.

–Un calentador de agua con precio cercano a $800.

–Un ventilador de techo valorado en alrededor de $450.

Uno de sus videos más populares muestra una compra mucho más llamativa.

Según el creador de contenido, encontró 101 detectores de humo que normalmente tendrían un valor conjunto superior a $4,000.

Al pasar los artículos por la caja de autopago, el sistema marcó un total de apenas $1.01.

El video acumuló casi 15 millones de reproducciones

La grabación de los detectores de humo se convirtió en un fenómeno viral.

El video alcanzó aproximadamente 14.9 millones de visualizaciones, mientras que otras publicaciones del creador también han superado varios millones de reproducciones.

En las imágenes, algunos empleados cuestionan la compra y llegan a acusarlo de robo.

Sin embargo, Tylernap asegura que la situación se resolvió cuando intervino un gerente y finalmente pudo completar la transacción.

Los artículos de un centavo no aparecen anunciados

Debido a la naturaleza de estos descuentos, las tiendas no publicitan la existencia de productos rebajados a un centavo.

Por ello han surgido herramientas externas que ayudan a localizar este tipo de ofertas.

Una de las más populares es Deal Soldier, una aplicación que funciona a través de Discord y permite buscar descuentos en establecimientos como Home Depot, Walmart, Target y Lowe’s.

Los usuarios introducen su código postal y reciben información sobre liquidaciones, descuentos ocultos y posibles artículos marcados a un centavo.

Una aplicación creada por un experto en ofertas

Deal Soldier fue fundada en 2024 por el youtuber Sean Sweeney, conocido en internet como Super Unsexy.

Durante años, Sweeney ha publicado guías para encontrar descuentos y fue uno de los impulsores del concepto conocido como ‘hidden clearance’ o liquidaciones ocultas.

La plataforma ofrece una prueba gratuita de siete días y posteriormente cobra una suscripción mensual de $44.

¿Es legal comprar estos productos?

La propia página de Deal Soldier sostiene que sí.

Según Fast Company, en una guía dirigida a compradores de Home Depot, la empresa explica: “El cliente paga el precio que la tienda ha establecido en su propio sistema de caja registradora”.

Añade además: “Esa es una transacción minorista estándar. No hay engaño, explotación ni manipulación. El precio del sistema es el precio legal”.

No obstante, la compañía también recomienda a los usuarios mantener una actitud respetuosa con los trabajadores de las tiendas.

Los gerentes pueden rechazar algunas ventas

Aunque la compra de artículos marcados a un centavo puede ser legal, eso no garantiza que todas las operaciones se completen.

Por eso, Deal Soldier siempre pide que se respeta a los empleados de la tienda.

La empresa añade: “El juego de los artículos de un centavo consiste en ser lo suficientemente rápido para encontrar el producto antes de que sea retirado, no en engañar al personal.”

Home Depot no cuenta con una política pública específica sobre estos productos, pero los gerentes tienen el poder de rechazar ciertas ventas según su criterio.

Hasta el momento, ni Home Depot ni Deal Soldier han respondido públicamente a las solicitudes de comentarios realizadas por Fast Company sobre esta práctica.

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