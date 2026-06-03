Shakira recuerda un emotivo momento con su hijo Sasha: “Me tiré al piso y empecé a llorar”

La cantante colombiana Shakira compartió un emotivo momento que vivió con su hijo Sasha, de 11 años, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira ofreció una entrevista a la revista People y fue cuestionada sobre lo último que la hizo llorar de alegría. Tras pensarlo por unos segundos, la cantante recordó un momento en particular cuando escuchó a su hijo cantar en la cocina e inevitablemente se conmovió.

“Sasha, mi pequeño, estaba cantando “Perfect” de Ed Sheeran en la cocina y tenía esa voz y nunca lo había escuchado cantar así. Simplemente me tiré al piso de la cocina y empecé a llorar, pero eran lágrimas de alegría, me conmovió muchísimo”, admitió.

Shakira se ha mostrado muy orgullosa de la manera en que sus hijos Sasha y Milan han encontrado su camino en la música y han desarrollado su talento. El debut de los niños en la música fue con el lanzamiento de “Acróstico”, un tema que Shakira grabó junto a sus hijos y que envía un mensaje muy conmovedor sobre el amor de madre en medio de circunstancias difíciles. Esta canción se estrenó un año después de la polémica ruptura de Shakira con el padre de sus hijos y por la cual tuvieron que mudarse a Miami.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y, al escuchar esta canción, me han pedido hacer parte. Ellos la han sentido e interpretado para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños”, expresó la cantante en aquel momento.

La estrella colombiana ha demostrado que su prioridad son sus hijos y durante la entrevista con People fue cuestionada sobre sus jugadas como mamá. “Bueno, tengo que hacer muchas jugadas de mamá todo el tiempo y llevarlos a uno de esos grandes salones recreativos a mitad de semana”, compartió en la entrevista con People.

Según explicó, a pesar de la gran exposición pública, procura que sus hijos tengan la vida y hagan actividades de niños. “”Vivimos en un mundo que exige mucho a los niños hoy en día, así que intento preservar la infancia y encontrar todas las ideas posibles para que jueguen porque eso es lo que deberían estar haciendo”, expuso.

Los niños han tenido varios trabajos musicales. Milan y Sasha estrenaron canciones de la mano de Let It Beat Academy en Miami. Sasha fue la voz principal de “The One” junto con la artista Mila V. Milan estrenó “All for You” junto con otros jóvenes de la academia.

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