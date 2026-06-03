Knicks se lleva el Juego 1 de la Final de la NBA con gran juego de Jalen Brunson

Los New York Knicks arrebataron el Juego 1 de las Finales de la NBA 105-95 sobre los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio.

Jalen Brunson fue el mejor de los Knicks con 30 puntos (12-31 de campo), 3 rebotes y 2 asistencias. El base de Nueva York fue clave en el último cuarto con tiros claves, incluso con rebotes ofensivos.

Los Knicks extienden su racha de victorias a 12 en postemporada y vuelven a ganar por doble dígito en postemporada. Nueva York consigue un importante triunfo que le da oportunidad de ganar la serie en el Madison Square Garden.

Wembanyama silenciado por defensiva de Towns y Knicks

Una de las grandes incógnitas de los Knicks era sobre cómo marcarían a Víctor Wembanyama para el Juego 1.

Karl Anthony Towns fue el encargado de hacerlo y pudo lograrlo en gran forma. Wemby terminó con 26 puntos, pero con un errático 6-21 de cancha y 12 tiros libres encestados.

Dylan Harper fue una amenaza para los Knicks, pero el novato estrella terminó los últimos minutos en la banca por una decisión de Mitch Johnson.

Josh Hart tuvo un juego complicado tras llenarse de faltas en los primeros dos cuartos, pero en la segunda mitad fue clave en los rebotes y las asistencias. El escolta terminó con 15 rebotes, 6 asistencias y 4 robos.

OG Anunoby también aportó con 17 puntos, incluyendo tres triples, mientras que Towns culminó con un doble-doble, 18 puntos y 12 rebotes.

Los Spurs no tuvieron una buena noche en tiros de campo con un 36%, 25% desde la línea de tres.

Ambos equipos descansan este jueves y volverán a enfrentarse en el Frost Bank Center este viernes 5 de junio a las 8:30 pm ET.

Los Knicks buscarán marcharse a casa con ventaja 2-0 y extender su cadena de victorias a 13, mientras que los Spurs querrán viajar a Nueva York con la final empatada.

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