Cámara de Representantes aprueba medida para forzar a Trump a terminar la guerra con Irán

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una medida de carácter principalmente simbólico para intentar obligar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a poner fin a la guerra contra Irán, en una votación que evidenció divisiones tanto entre demócratas como dentro del propio Partido Republicano.

El resultado fue de 215 votos a favor y 208 en contra. Todos los demócratas respaldaron la iniciativa, junto con cuatro republicanos —Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan) y Warren Davidson (Ohio)— que rompieron con la mayoría de su bancada.

Aunque la resolución fue aprobada en la Cámara baja, su efecto práctico es limitado. Se trata de una resolución concurrente cuya fuerza legal es discutida y que, en cualquier caso, todavía debe pasar por el Senado.

Además, se da por hecho que Trump cuestionará su validez incluso si logra superar la otra cámara legislativa.

Pese a su alcance incierto, la votación refleja un creciente malestar en el Congreso por el conflicto con Irán, que ya supera los tres meses de duración y ha tenido repercusiones económicas globales sin una salida clara a la vista.

Una victoria política para la oposición

Para los demócratas, el resultado supone un gesto político relevante en su intento de presionar a la Casa Blanca sobre la legalidad del conflicto.

El representante Jared Huffman (California) defendió el alcance de la medida, al señalar que el Congreso se acerca a una posición común.

“Es algo muy poderoso”, afirmó. “Nos estamos acercando a que ambas cámaras del Congreso declaren esto una guerra ilegal. Eso es importantísimo”.

La votación también expuso fisuras dentro del bloque republicano, donde un pequeño grupo de legisladores se sumó a la iniciativa demócrata en contra de la postura general de la bancada.

El episodio se suma a otras recientes divisiones en torno a iniciativas impulsadas por la Casa Blanca, como el fondo de seguridad del Salón de Baile de la Casa Blanca o la propuesta de $1,800 millones de dólares para compensaciones vinculadas a procesos judiciales, ambas objeto de resistencia interna.

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