La moda extrema de reducirse los labios para dejarlos delgaditos

#เปลี่ยนปากบางสวยที่ภูณิศาคลีนิค #ปากกระจับ บน-ล่าง ปากกระจับแบบธรรมชาติ มีรอยยิ้มที่สดใส เพิ่มความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้ง admin กราบขอบพระคุณภาพreview สวยๆจากคนไข้หมอภูค่า (ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างปากของแต่ละบุคคล) คนไข้ใหม่เก่าของคุณหมอภู ส่งรูปรีวิวมาได้เลยค่ะ ทั้ง 3 ช่องทาง 1. โพสหน้าแฟนเพจfacebook Punisa Clinic 2. ส่งข้อความทางแฟนเพจ Punisa Clinic 3. hashtag #Punisaclinic ขอบคุณรูปรีวิวล่วงหน้าค่ะ ^__^ 🏥 สอบถามคิว ข้อมูลเพิ่มเติม ทาง 087-555-6011, 0853629018 เปิดรับสาย10.00-17.00 นะค่า 🚫 ปิดทุกพุธ และพฤหัส 💻 www.punisaclinic.com 💻 FB : Punisaclinic 😊 💻 IG : Punisaclinic 😊 #Punisaclinic #ศัลยกรรม #ปาก 👄#ศัลยกรรมปาก #ปากบาง #ปากกระจับ #ปากปีกนก #ศัลยกรรมจมูก #จมูก👃#จมูกทรงหยดน้ำ #จมูกโด่ง #Beauty #Number1 #Lips #LipReduction #LipSurgery #Nose #NoseSurgery #botox #filler #Makeover #Professional #Lip #Reduction #Surgery #Plasticsurgery #BKK #Bangkok

A post shared by Punisa Clinic Thailand (@punisaclinic) on Feb 27, 2017 at 9:11pm PST