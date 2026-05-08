Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” este 8 de mayo

En esta duodécima semana de “La Casa de los Famosos 6“, las nuevas integrantes comenzaron a adquirir protagonismo y no todas en el aspecto positivo, debido a que varias de esas caras nuevas forman parte de la placa de nominados a eliminación y, hasta el momento, son parte de las menos votadas por el público. Por lo tanto, te mostraremos cómo marchan actualmente las votaciones.

Ocho habitantes distribuidos por equipos fueron incluidos entre los candidatos a abandonar la competencia el próximo lunes, gracias a una dinámica de la ruleta que fue cuestionada por la audiencia.

Así van las votaciones en la duodécima semana de “La Casa de los Famosos 6”

En el posicionamiento, una de las protagonistas fue la dominicana Celinee Santos y eso evidentemente la benefició para ubicarse como líder de los votos, hasta el momento, según la investigación de la periodista del portal La Opinión, Clary Castro.

Después le siguen: Fabio Agostini (2), Josh Martínez (3), Horacio Pancheri (4) y Stefano Piccioni (5) en una zona donde lucen sin problemas, por ahora. Mientras que las tres nuevas integrantes: Verónica Del Castillo (6), Sandrá Itzel (7) y Lorena Herrera (8).

Algunos rumores indican que, de concretarse la salvación de algún miembro de la placa, la afortunada sería Sandrá Itzel y todo parece indicar que el siguiente eliminado de la competencia será parte del cuarto agua.

Nacen “Las aves fénix”

Caeli ya no tendrá que luchar sola contra los “Guerreros de la luz” y eso se debe a que consiguió una nueva alianza con Sandrá Itzel y Jeni De La Vega, quienes formaron “Las Aves Fénix”.

Ya llegamos a las últimas semanas de “La Casa de los Famosos 6” y cada uno de los habitantes sigue dando lo mejor para llegar a la última gala. Esta noche hay robo de salvación y la placa podría quedar con siete nombres en peligro en lugar de ocho.

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