Corte escucha argumentos sobre plan urbanístico de Willets Point

Activistas insisten que el proyecto pone en riesgo viviendas asequibles en beneficio de constructores, pero la Ciudad defiende el plan

La Corte de Apelaciones de Nueva York dio inició este martes a la presentación de los argumentos orales sobre la apelación de la demanda contra el plan de reurbanización de Willets Point, en Queens, que pretende evitar que las firmas constructoras encargadas de llevar a cabo el proyecto utilicen un amplio terreno para el uso de estacionamientos y un posible centro comercial, en vez de construir más vivienda asequible.

Opositores del proyecto viajaron hasta la corte en Westchester, para pedir que se respete el plan original, aprobado en el 2008, que contemplaba 5,500 unidades de vivienda, de las cuales 1,925 serían asequibles, y se mostraron confiados que así será. Entre tanto, la Ciudad defendió el nuevo proyecto para desarrollar esa zona, que abarca a vecindarios como Corona y Flushing.

“Me alentó la línea de preguntas presentada por el panel de jueces y estoy totalmente de acuerdo con los comentarios del juez Stein sobre cómo la posición de los desarrolladores con respecto a la reutilización de los terrenos para construir un centro comercial parecía ser un salto”, comentó el exconcejal Hiram Monserrate, quien ha criticado duramente al alcalde Bill de Blasio por el nuevo plan. “Estoy confiado y espero que el tribunal reafirme la decisión de no permitir que Flushing Meadows Corona Park sea terreno para utilizarse en un mega centro comercial o casino”.

Julissa Ferreras-Copeland, concejal del Distrito 21 de Nueva York, que abarca el área de Willets Point donde por muchos años se asentaron talleres mecánicos y ventas de partes de automóviles, negó que el nuevo proyecto atente contra la vivienda asequible, pues un 35% de las unidades, como estaba pautado en el plan original, serán de bajo costo.

“A lo largo de mis negociaciones sobre Willets Point he trabajado para asegurar que nuestra comunidad se beneficie directamente de cualquier plan de desarrollo aquí y he luchado constantemente por la inclusión de viviendas asequibles, espacios públicos, nuevas escuelas, una biblioteca y una amplia remediación ambiental”, aseguró la política, quien pidió acelerar el programa. “Mi comunidad necesita urgentemente estos recursos y no podemos seguir esperando. Es de gran interés el avanzar finalmente con un plan que ponga esta área de Queens a su mejor uso y asegurar que nuestra comunidad reciba todos los beneficios que nos fueron prometidos como parte de esta propuesta”.

A través de un comunicado, una vocera de la administración De Blasio comentó que las viviendas asequibles en Willest Point siguen siendo prioridad y explicó que si la Ciudad se unió a la apelación para poner en marcha el nuevo proyecto, fue para garantizar el beneficio de la tierra.

“Desde el principio hemos seguido presionando al equipo de desarrollo para acelerar la entrega de viviendas asequibles. La Alcaldía se unió a la apelación como un acto de buena fe como parte de esas conversaciones y para defender las reglas más generales del uso de la tierra de la ciudad, que no estaban en cuestión en la decisión anterior”, dijo la funcionaria.

Bertha Lewis, presidenta de la organización The Black Institute, calificó de “inaceptable” que la Ciudad quiera apoyar a los desarrolladores urbanísticos y no a la gente de bajos recursos. “Los residentes más vulnerables de nuestra ciudad necesitan vivienda asequible permanente ahora”, dijo.

La presidenta del Concejo, Melissa Mrk-Viverito, por su parte, manifestó que confía en que el caso sobre Willets Point se resuelva pronto, en beneficio de los residentes del área.

“Esperamos una resolución rápida del litigio y la eventual finalización (construcción) de viviendas asequibles, la escuela, el espacio abierto y muchos otros beneficios comunitarios que la concejal Ferreras-Copeland negoció y esa comunidad se merece”.