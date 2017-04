“Su cabeza es más chica que mi puño”, así se refirió McGregor de Mayweather

"The Notorious" es la portada del mes de mayo de la revista GQ, en donde concedió una entrevista en donde evidentemente, habló de su posible próximo rival

En los últimos días, Conor McGregor ha estado muy activo, ya sea dejándose ver el eventos públicos, protagonizando uno que otro escándalo, dando declaraciones sobre su posible combate contra Floyd Mayweather Jr. y ahora por aparecen en la portada del mes de mayo de la revista GQ.

El irlandés dio una entrevista a esta publicación en donde habló de todo, desde sus orígenes humildes, sus desencuentros con la gente del UFC, de algunos de sus más acérrimos rivales y sobre todo del tema que más interesa, la posible pelea contra el “Money”.

Bought GQ Style for two reasons:

1. Conor McGregor

2. I wear Star Wars and pro wrestling shirts. Every day. pic.twitter.com/WPhdFFZW37 — Robbie Fox (@RobbieBarstool) March 23, 2017

Respecto a que se ha convertido en el ídolo de niños y grandes, McGregor aseguró que: “Todos quieren ser un poco como yo. No los culpo. Si yo no fuese yo, también querría ser como yo”. Sin embargo, su fama no es lo que más le enorgullece. “Creen que soy una celebrity, pero no lo soy. Yo parto la cara a la gente por dinero”.

También, en dicha entrevista, McGregor aseguró que el es el luchador más limpio que actualmente existe sobre la faz de la Tierra y además, destacó la fuerza y potencia física que posee, lo cual le ha llevado a obtener victorias trascendentales, tal y como ocurrió cuando enfrentó por última vez a su acérrimo rival en el octágono, Nate Diaz.

Respecto a su relación con el UFC, “The Notorious” fue tajante al afirmar que la organización fue injusta al despojarle uno de los títulos que ganó de forma sobrada ante José Aldo y de igual modo, aseguró que esta empresa le debe mucho dinero. Si se ponen al corriente con lo que le deben, entonces en ese momento pensará en un posible regreso al UFC.

Por último, respecto a si se llavará a cabo o no la pelea de boxeo contra Mayweather y si sería capaz de derrotarlo en un deporte que no domina, Conor respondió lo siguiente: “La edad no perdona a nadie. Tiene 40 años ya. Es muy pequeño, tiene una cabeza diminuta. Creo que mi puño es más grande que su cabeza. Yo tumbo a la gente. La dejo inconsciente. Si golpeo a un tío, su cabeza acaba en las gradas” ha opinado el irlandés del boxeador, para luego sentenciar que “él gana siempre por decisiones de los jueces” .