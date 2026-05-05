Rechazan operativos de ICE en Brooklyn y exigen que el NYPD no coopere con ‘La Migra’

Rechazo total a las detenciones de 9 personas el domingo y las agresiones sufridas el sábado por un inmigrante, quien debió ser trasladado al Centro Médico Wykoff Heights tras ser agredido por agentes federales, fue el mensaje manifestado por líderes neoyorquinos que exigieron a los oficiales federales que respeten la ley. De paso pidieron al NYPD que no colabore con ICE.

El presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, no solo arremetió contra ICE sino que denunció la presunta colaboración entre la policía de la Gran Manzana y los agentes de “la migra” y recalcó que ello está prohibido, aunque la uniformada niega que haya participado en los operativos de ‘La Migra’.

“Nueva York es una ciudad santuario, y eso significa que es ilegal que el NYPD se coordine con ICE. Ya hemos visto que esto funciona. Cuando expulsamos al ICE de Rikers Island en 2014, nuestra ciudad se volvió aún más segura, tanto para los inmigrantes como para todos nosotros por igual”, dijo el líder político. “Los inmigrantes son la columna vertebral de Bushwick, de este condado y de esta ciudad; por ello, saldremos en su defensa una y otra vez. No dejaremos de luchar hasta que el ICE sea abolido”.

La congresista Nydia Velázquez, fue más allá y además de rechazar las acciones de ICE, destacó la urgencia de que legisladores federales avancen hacia una reforma que de camino a la legalización de quienes no tienen documentos.

“En este vecindario y en la ciudad de Nueva York, luchamos por los inmigrantes y luchamos por una reforma migratoria, pues es la única manera de lograr la plena integridad de nuestras comunidades. Lo sucedido en Wyckoff es una vergüenza”, manifestó la legisladora, de origen puertorriqueño.

La concejal Jennifer Gutiérrez aseguró que la presencia de agentes de ICE enmascarados en diferentes partes de la Gran Manzana solo le hace daño a la seguridad de la ciudad y deja a familias inmigrantes en riesgo de ser perseguidas.

“ICE, ustedes no tienen cabida aquí. No estamos seguros aquí con ustedes. Estamos echando para atrás”, dijo la política de origen colombiano, quien de paso manifestó preocupaciones por el proceder del NYPD y el impacto que las acciones del fin de semana tendrán entre inmigrantes que suelen utilizar servicios en el hospital de Wyckoff.

“He escuchado a muchísimas personas expresar que sienten que ya no pueden acudir a recibir atención médica en Wyckoff debido a lo que presenciaron el sábado. También queremos preguntarle a la comisionada Tisch: ¿por qué los agentes no se están identificando? Eso hace que nuestras comunidades sean aún más vulnerables. Corremos un mayor riesgo; no estamos seguros”, dijo la líder de Brooklyn.

La concejal Sandy Nurse se sumó al rechazo generalizado por las acciones de ICE y elogió a quienes se manifestaron el fin de semana contra los operativos, quienes terminaron detenidos.

Bushwick lo ha dejado claro: ¡Queremos que ICE se vaya!”, comentó la política. “Agradezco a los neoyorquinos que se presentaron un sábado por la noche tras enterarse de que ICE se encontraba en el Hospital Wyckoff. Este es nuestro hospital y esta es una comunidad de inmigrantes. No deberíamos estar gastando dinero en bombas, ni financiando genocidios ni guerras. Tenemos necesidades aquí mismo, en nuestra comunidad, y ICE no es la solución”.

Natalia Aristizabal, de la organización Make the Road Action, criticó la colaboración que presuntamente prestan policías del NYPD en acciones de ICE y recalcó que lugaes sensibles como hospitales queden fuera del alcance de los operativos de la migra.

“Cuando vimos a agentes de policía colaborando con ICE, eso envió un mensaje inequívoco a los inmigrantes”, dijo la activista. “Estos espacios deben permanecer al margen de la política y han de ser lugares seguros para todos los miembros de la comunidad”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (New York Immigration Coalition) criticó la manera como agentes federales están violando la ley y pidió al Departamento de Seguridad Nacional que deje de mentir al público para “justificar el aterrorizar, agredir brutalmente e incluso asesinar” a personas.

El presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso y líderes neoyorquinos denunciaron la presunta cooperación de ICE y el NYPD en operativo en ese condado Crédito: Cortesía Presidencia de Brooklyn | Cortesía

“Todo neoyorquino, independientemente del momento en que haya llegado a esta ciudad, debería sentirse seguro para vivir su vida sin ser agredido brutalmente por terroristas enmascarados de ICE. En múltiples ocasiones durante los últimos meses, ICE ha enviado a neoyorquinos al hospital mediante el uso de tácticas violentas e ilegales”, dijo el defensor de los inmigrantes.

“Este fin de semana, cuando un neoyorquino fue hospitalizado a manos de ICE —mientras él solicitaba reiteradamente hablar con su abogado—, demostraron una vez más su total desprecio por la ley y su falta de respeto por la vida de los neoyorquinos inmigrantes”, dijo Awawdeh. al tiempo que exigió que la administración municipal investigue la manera en la que agentes del NYPD están ayudando a ICE.

“Cuando el NYPD colaboró ​​con ICE para hacer desaparecer a nuestro vecino, demostraron que nuestras políticas de ciudad santuario requieren una aplicación mucho más estricta. Aquellos que resulten haber violado nuestras leyes deben rendir cuentas por sus actos”, dijo el líder, quien de paso exigió que se retiren los cargos presentados contra los miembros de la comunidad que acudieron al lugar de los hechos y que fueron arrestados.

El Departamento de Seguridad Nacional sigue defendiendo el proceder de los agentes de ICE y aseguraron que los oficiales “siguieron su capacitación y utilizaron la cantidad mínima de fuerza necesaria para efectuar la detención”, contrario a las denuncias hechas.

El alcalde Zohran Mamdani rechazó el accionar de ICE pero aclaró que el NYPD no coordinó ninguna acción con la agencia federal y que los oficiales que acudieron al lugar lo hicieron por la protesta que había afuera del hospital. “El NYPD nunca participará en en acciones civiles de inmigración”, dijo el burgomaestre.