Caitlyn Jenner resta importancia a enojo de su exmujer Kris Jenner

La controversial personalidad aclara la situación

Consciente de la tormenta que podría desatar en su vida doméstica al contar en sus memorias toda la verdad sobre su transición de género, Caitlyn Jenner decidió hacer frente a su familia antes de la publicación de su libro “The Secrets of My Life” entregando una copia del texto a su exmujer Kris y, más tarde, otra a la hija de esta, Kim Kardashian, con el objetivo de evitar malentendidos y para tenerlas prevenidas de cara al interés mediático que suscitaría semejante acontecimiento.

“Di una copia avanzada a Kris del libro, hace un mes y medio. Solo había una copia pero le faltaban las últimas páginas. Como había algunos temas de los que no queríamos hablar, le di esa copia. Lo leyó. Obviamente, tuvimos un choque de opiniones pero está bien. Kim también lo leyó, le di la copia después de que Kris lo leyera, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella sobre el tema. No sé si lo leyó entero“, ha revelado en la emisora de radio Entertainment Weekly Radio.

Es posible que el que fuera conocido como Bruce Jenner antes de su cambio de sexo no sea del todo consciente del malestar que siente su exmujer ante tan impactante ejercicio de transparencia, ya que en el último episodio del programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, Kris denunció que todo era “una mentira”, y que no se había sentido jamás tan “enfadada y decepcionada con alguien” en toda su vida. Caitlyn, por su parte, simplemente ha reconocido no haber visto ese episodio todavía y ha tratado de restar importancia al ‘drama’.

“Me lo perdí anoche [el capítulo]. Realmente, no veo el programa muy a menudo. Primero de todo, creo que el libro es extraordinariamente sincero y es mi punto de vista. Y obviamente cuando escribes un libro habrá diferentes opiniones al respecto. Tengo muchos amigos que saben la verdad y saben por lo que he pasado. Oye, es un ‘reality show’. Es un drama, pero siento que ella lo haya pasado tan mal. Es una buena persona, pasamos 23 años maravillosos juntos y criamos unos niños maravillosos y fenomenales”, ha contestado tras ser cuestionada por la reacción de Kris ante un relato tan personal y subjetivo.