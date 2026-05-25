Knicks vuelven a las Finales de NBA por primera vez en 27 años tras pasar las escobas ante Cavs

Los New York Knicks volvieron a hacer historia. Con una actuación dominante de principio a fin, el conjunto neoyorquino derrotó 130-93 a los Cleveland Cavaliers para completar la barrida en las Finales de la Conferencia Este y asegurar su regreso a las Finales de la NBA después de 27 años.

El equipo dirigido por Mike Brown no dejó espacio para la reacción de Cleveland y terminó cerrando la serie 4-0 frente a unos Cavaliers que nunca encontraron respuesta al ritmo ofensivo y defensivo de Nueva York.

En la final enfrentarán al ganador entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, marca el regreso de los neoyorkinos a la pelea por el título de la liga, desde el Subcampeonato de 1999.

Los Knicks llegarán a la serie decisiva con una racha de 11 triunfos al hilo y más de un mes sin conocer la derrota, convirtiéndose en apenas el cuarto equipo desde 1976 en lograrlo.

Karl-Anthony Towns fue una de las figuras del encuentro al terminar con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que OG Anunoby aportó 17 unidades. Desde la banca, Landry Shamet volvió a aparecer como factor importante con 16 puntos, mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson sumaron 15 cada uno.

De nuevo a las finales de NBA

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las Finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la decimoquinta ocasión desde la fusión entre la NBA y la ABA en 1976 en la que un entrenador llega a las Finales en su primer año al frente de un equipo.

Los Knicks contrataron a Mike Brown tras prescindir de los servicios de Tom Thibodeau, después de que el equipo alcanzara las Finales de la Conferencia Este el año anterior, aunque terminaron perdiendo en seis partidos ante Indiana.

Este será el segundo viaje de Brown a las Finales en calidad de entrenador. Su último viaje fue con Cleveland en 2007.

Las Finales de la NBA comenzarán el próximo 3 de junio y los Knicks buscarán conquistar un campeonato que no ganan desde 1973.

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