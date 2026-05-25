EE.UU. lanza ataques contra Irán cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz pese al alto el fuego vigente desde abril, aunque el Pentágono aseguró que se trató de operaciones de “autodefensa” ante amenazas inmediatas contra fuerzas estadounidenses.

El Comando Central confirmó que las acciones militares ocurrieron en las cercanías de Bandar Abbas, en el sur de Irán, una zona estratégica próxima al paso marítimo por donde circula una parte importante del comercio mundial de petróleo.

Según explicó el portavoz del organismo, el capitán de la Armada Tim Hawkins, las fuerzas estadounidenses atacaron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que presuntamente intentaban desplegar minas en la zona.

Alto el fuego

Aunque los bombardeos generaron explosiones reportadas por medios iraníes en Bandar Abbas y áreas costeras cercanas al estrecho de Ormuz, Estados Unidos insistió en que no hubo cambios en el cese de hostilidades acordado el pasado 8 de abril.

“El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”, señaló Hawkins.

Medios semioficiales iraníes confirmaron detonaciones en la región, mientras la agencia Mehr aseguró posteriormente que la situación estaba “bajo control” y que no existía motivo de alarma.

En medio de las negociaciones

El incidente ocurre mientras ambos países mantienen conversaciones para intentar cerrar un acuerdo que permita poner fin definitivo al conflicto iniciado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Este lunes, autoridades iraníes afirmaron que un entendimiento aún no es inminente, después de que Donald Trump enviara mensajes contradictorios sobre la cercanía de un posible pacto.

El mandatario estadounidense volvió además a exigir que Irán entregue sus reservas de uranio enriquecido como parte de las negociaciones.

Trump aseguró en redes sociales que ese material deberá ser transferido “inmediatamente” a Estados Unidos para ser destruido o eliminado bajo supervisión internacional, ya sea dentro o fuera del territorio iraní.

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