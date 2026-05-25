Escenas explícitas de Sydney Sweeney en “Euphoria” podrían perjudicar su carrera, afirma experto

La tercera temporada de “Euphoria” ha dado que hablar, tanto por la dirección que tomó la trama tras un salto temporal de cuatro años como por las actuaciones de su elenco. Una de estas actuaciones polémicas fue la de Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en esta historia de HBO.

En esta nueva temporada, Sydney Sweeney interpreta a un personaje que explota al máximo su sexualidad, incursionando en OnlyFans, con el objetivo de obtener beneficios económicos y fama. Sin embargo, las críticas principales se centran en los desnudos y escenas sexualmente explícitas que protagonizó Sweeney en esta temporada.

Sin embargo, expertos han señalado que con este tipo de actuaciones Sydney Sweeney corre el riesgo de quedar encasillada con ciertos personajes hipersexualizados en su carrera como actriz.

Dave Quast, experto en gestión de crisis y reputación, dijo a Fox News que “Euphoria” catapultó a Sweeney a nivel interpretativo. En ese sentido, Quast aseguró que en esta nueva temporada la opinión no está centrada en la actuación de Sweeney, sino en los aspectos sexualizados de su interpretación.

“El riesgo es que, cuando la conversación pública se enfoca más en los aspectos sexualizados del papel que en la actuación, el mismo trabajo que la hizo parecer audaz puede comenzar a estrechar la marca”, dijo Quast.

El hecho de que en esta nueva temporada Sydney Sweeney interprete a una modelo de OnlyFans ha causado opiniones divididas. El personaje de Cassie Howard aparece vestido como perrito, bebé adulta o posando totalmente desnuda.

El creador de la serie, Sam Levinson, explicó a The Hollywood Reporter que la intención era encontrar la capa absurda detrás de estas escenas. “Tiene su caseta de perro y sus orejitas y su nariz, y eso tiene su propio humor, pero lo que hace que la escena funcione es el hecho de que sea su ama de llaves quien la filma. Lo que siempre quisimos encontrar es esa otra capa de absurdo”, defendió Levinson.

Sweeney describió a Entertainment Tonight a su personaje como “desquiciado”, el cual “hará lo que sea y a cualquier precio para ser famosa esta temporada”.

Sin embargo, la narrativa en torno a Sweeney causó rechazo en creadoras de contenido de la plataforma OnlyFans. Algunas criticaron que se insinuaran prácticas que no están permitidas en la plataforma, como el atuendo de bebé de Cassie, algo que también fue fuertemente cuestionado por las creadoras de contenido.

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