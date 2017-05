Feria de empleos y entrenamiento laboral en LaGuardia

En todo el país, con muy pocas excepciones, el desempleo entre los latinos es más alto –y en algunos casos mucho más alto– que en la de la población en general. El mes pasado, la tasa nacional fue del 4.5 por ciento, pero para los latinos el promedio de desempleo fue superior a un 5 por ciento, En algunos estados, como Texas y Georgia, los hispanos tenemos tasas de desempleo similares a las de la población norteamericana en general, pero en otros, como Arizona y Nevada, el promedio de hispanos sin trabajo es mucho mayor que la tasa de desocupación general.

Por eso son tan importantes las iniciativas destinadas a aumentar el nivel de empleo y capacitación laboral de los latinos. La semana próxima, nuestra Hispanic Federation y diversos aliados llevarán a cabo una actividad llamada Career Development Expo, o Exposición sobre el desarrollo de carreras profesionales.

Oportunidades y contactos

“La Expo dará a mujeres y hombres que buscan trabajo la oportunidad de ponerse en contacto con empleadores potenciales y con quienes pueden darles entrenamiento laboral”, explica Diana Caba, Directora de Empoderamiento Económico de la Hispanic Federation. “El objetivo consiste en que al volver a sus hogares hayan recibido buen asesoramiento y entrenamiento, y tengan contactos para posibles empleos”.

Además de acceder a posibles empleos y participar en talleres sobre oportunidades de trabajo y capacitación laboral y profesional, quienes asistan a la Exposición recibirán información sobre educación financiera y otras cuestiones que agregaremos en los próximos días a la programación.

Cuándo, dónde y quiénes

La Career Development Expo se llevará a cabo el jueves 11 de mayo, de 11am a 3pm, en el Atrio del Edificio E de LaGuardia Community College, ubicado en el 30-10 de la Avenida Thomson, en Long Island City. La Hispanic Federation organiza la actividad con cooperación del LaGuardia Community College de CUNY, y los concejales Jimmy Van Bramer y Julissa Ferreras-Copeland.

Entre las empresas y organismos participantes figurarán Fedcap Rehabilitation Services, NYC Department of Correction, NYS Department of Civil Service, Nontraditional Employment for Women, Office of State Comptroller Division of Diversity Management, St. Nicks Alliance Workforce Development y Workforce 1 Career Center.

Para asistir a la Exposición es necesario inscribirse previamente. Las y los interesados pueden dirigirse a Diana Caba, llamando al (212) 233-8955, extensión 135, o escribiéndole a dcaba@hispanicfederation.org.

Y para saber más sobre la Hispanic Federation y sus agencias miembros, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 866-HF-AYUDA u (866) 432-9832.

O pueden visitar nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org. Asimismo, pueden seguirnos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

– José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation